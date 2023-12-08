İstanbul'da dehşet! Genç kızı dakikalarca darp ettiler: O anları kameraya kaydedip...

İstanbul Beylikdüzü'nde bir grup genç kız dehşet saçtı. Gezmeye gidelim diyerek dışarı çıkardıkları arkadaşlarını restoran tuvaletinde dakikalarca darp ederek o anları cep telefonu ile kayda aldı. Genç kızın yaşadığı korku görüntülere saniye saniye böyle yansıdı...

Korkunç olay, İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. İddiaya göre 3 kız arkadaş, A.K. isimli kız arkadaşlarını gezmeye gitme bahanesi ile dışarıya çıkardı.Dört genç kız dışarıda bir restorana gitti. Ardından tuvalete giden kız grubunun bir üyesi A.K. isimi geç kıza 'Annem hakkında nasıl konuşursun?' diyerek saldırmaya başladı.İki kız A.K. isimli gence saldırırken grubun bir diğer üyesi ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülere A.K. isimli genç kızın yaşadığı korku dolu olay yansıdı.