Gaziantep'te feci kaza! Yolcu otobüsü vince çarptı: Yaralılar var
Gaziantep'te yolcu servisinin vince çarptığı kazada 9 kişi yaraladnı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Gaziantep'teki kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Nizip kara yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Cengiz Genç kontrolündeki 27 AC 209 plakalı vince, dönüş yaptığı sırada Erol Boydan kontrolündeki 27 ASH 050 plakalı yolcu servisi çarptı. Servisteki 9 kişi yaralandı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.