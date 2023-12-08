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Esenyurt’ta ikinci tekel baskınının sırrı ortaya çıktı... Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Esenyurt’ta alacak verecek meselesi sebebiyle tekel bayisine gelerek iş yeri sahibinin yaralanması olayıyla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler ifadelerinde yaralanan Lokman S.’nin tekel bayisini kendilerine devretmesi için 700 bin lira ödeme yaptıklarını ancak devir işlemi gerçekleşmediği için tartışma çıktığını söylediği öne sürüldü.

Ekleme: 8.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 8.12.2023 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Esenyurt’ta ikinci tekel baskınının sırrı ortaya çıktı... Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Olay, geçtiğimiz 22 Kasım günü saat 17.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerindeki bir tekel bayi dükkanında meydana gelmişti. İddiaya göre, içeri giren 3 şahıs iş yeri sahibi Lokman S. ile tartışmaya başladı. Tartışma sebebinin alacak verecek meselesi olduğu öğrenilirken şahıslardan biri Lokman S.'nin bacağına silahla ateş etmişti. Şüpheliler dükkandan çıkarak geldikleri otomobile binip olay yerinden ayrılırken yaralanan iş yeri sahibi yere yığılmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda çalışma yaparken Cinayet Büro ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalarda konu ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri önce olayda kullanılan aracı daha sonra şüphelileri tek tek tespit etti. Polis ekiplerince araç sahibi Mahsun K.(27), olayda silahı kullandığı öne sürülen Aslan K. (21), Süleyman Y. (21) ve Ramazan Y. (35) gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte 1 ruhsatsız silah ele geçirilirken Aslan K.'nın ifadesinde olayda kullandığı silahı hatırlamadığı bir yere attığını beyan ettiği öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aslan K., Süleyman Y. ve Ramazan Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'700 BİN LİRA ÖDEDİK DEVRETMEDİ'

Öte yandan Esenyurt'ta ikinci tekel bayi olayı diye bahsedilen bu olayın sebebine dair ise yeni bilgiler ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadesine ve edinilen bilgiler doğrultusun da iddiaya göre Lokman S. 700 bin lira karşılığında işyerine devretmek üzere şüpheliler ile anlaşmıştı. Ancak devir işlemi olmadığı için aralarında tartışma çıkmış ve olay yaşanmıştı. İşyeri sahibi Lokman S. İse ifadesinde gelip benden para istediler bu sebeple olay yaşandı dediği öğrenildi.
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