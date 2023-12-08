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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı! Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırdıklarını bildirdi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 8.12.2023 - 10:29 Güncelleme: 8.12.2023 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı! Ödemeler hesaplara yatmaya başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

BUGÜNE KADAR 60.3 MİLYAR LİRA DESTEK
Göktaş, yazılı açıklamasında, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması Türkiye Aile Destek Programında bugüne kadar hanelere toplam 60,3 milyar lira destek sağladıklarını anımsattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı! Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden bu programa dahil ettiklerini vurgulayan Göktaş, 'Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

BU AY TOPLAM 4 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILACAK
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını hatırlatan Göktaş, 'İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız.' ifadelerini kullandı.
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