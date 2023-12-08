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91 göçmen yakalandı! Geri itilen 38 düzensiz göçmen ise kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasadışı yollardan geçmek isteyen 91 düzensiz göçmen yakalanırken; Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 38 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Ekleme: 8.12.2023 - 09:38 Güncelleme: 8.12.2023 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
91 göçmen yakalandı! Geri itilen 38 düzensiz göçmen ise kurtarıldı
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bir başka olayda Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-40) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 43 düzensiz göçmen yakalandı.

91 göçmen yakalandı! Geri itilen 38 düzensiz göçmen ise kurtarıldı

Son olayda ise Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Tespit üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 48 düzensiz göçmen yakalandı.


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