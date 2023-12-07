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Rekor kıran altında yükseliş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınında son rakamlar

Altının ons fiyatında hafta başında görülen rekor seviyenin ardından yön arayışı devam ediyor. Altının ons fiyatı güne yüzde 0,1 primle 2 bin 30 dolardan alıcı bularak başlarken altının gramı ise güne yükselişle başlamasının ardından 1887 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte çeyrek ve Cumhuriyet altınında son fiyatlar..

Ekleme: 7.12.2023 - 11:36 Güncelleme: 7.12.2023 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
Rekor kıran altında yükseliş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınında son rakamlarDün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,39 artışla 1883 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 1887 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 110 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 690 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatında ise hafta başında görülen rekor seviyenin ardından yön arayışı devam ediyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,1 primle 2 bin 30 dolardan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatında ise hafta başında görülen rekor seviyenin ardından yön arayışı devam ediyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,1 primle 2 bin 30 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

1.884,14

1.884,41

ÇEYREK ALTIN FİYATI

3.014,62

3.081,02

ALTIN/ONS ($) FİYATI

2.028,28

2.028,59

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

12.058,46

12.286,38

YARIM ALTIN FİYATI

6.010,39

6.162,03

ZİYNET ALTINI FİYATI

12.058,46

12.286,38

ATA ALTIN FİYATI

12.848,73

13.168,70

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.074,90

1.279,66

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.760,92

1.867,69
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