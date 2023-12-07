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Okmeydanı metrobüs durağında kaza: 1 yolcu yaralandı!

İstanbul Okmeydanı'nda kontrolü kaybeden metrobüs önce reklam panosuna ardından da duraktaki tenteye çarptı. Durakta tahribat meydana gelirken bir yolcu yaralandı.

Okmeydanı metrobüs durağında kaza: 1 yolcu yaralandı!
Ekleme: 7.12.2023 - 09:05 Güncelleme: 7.12.2023 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Okmeydanı metrobüs durağında kaza: 1 yolcu yaralandı!
Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüs, önce reklam panosuna ardından durağın tentesine çarptı. Kazada yaralanan 1 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre metrobüs trafiğine kapanan durak, çalışmaların ardından açıldı.

Okmeydanı metrobüs durağında kaza: 1 yolcu yaralandı!

KONTROLDEN ÇIKTI, ÖNCE PANOYA, SONRA TENTEYE VURDU

Kaza, saat 02.00 sıralarında, metrobüs hattının Okmeydanı Hastane durağında meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar istikametinde plakalı metrobüs, Okmeydanı Hastane durağına yanaşırken bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce durak girişindeki reklam panosuna ardından durağın tentesine çarptı. Çarptıktan sonra ilerlemeye devam eden metrobüs, yaklaşık 20 metre sonra durabildi.

Okmeydanı metrobüs durağında kaza: 1 yolcu yaralandı!

PARÇALAR ETRAFA SAÇILDI

Reklam panosu ve tenteden kopan parçalar durağa ve D-100 karayoluna fırladı. Kazada, metrobüste bulunan 1 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bir süre metrobüs trafiğine kapanan Okmeydanı - Hastane durağı İBB çalışanlarının temizlik çalışmaları ardından yeniden açıldı.


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