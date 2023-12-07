  • USD: 28,88 - 28,93
  • EURO: 31,15 - 31,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Merkez Bankası duyurdu! Yeni 200 TL banknotlar tedavüle giriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alınan karara göre yeni 200 TL banknotlar tedavüle giriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verileceği duyuruldu.

Ekleme: 7.12.2023 - 09:37 Güncelleme: 7.12.2023 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 200 TL banknotlar tedavüle giriyorTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'ın imzasını taşıyan E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

TCMB'nin yeni 200 TL'nin tedavüle girmesine ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİDEN DÜZENLENDİ

Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 200 TL banknotlara kıyasla, VII. tertip 200 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Merkez Bankası duyurdu! Yeni 200 TL banknotlar tedavüle giriyor
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak.

VII. tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecek.
Siyonist İsrail kana doymadı! DSÖ'den acı uyarı: İnsanlığın en karanlık saatine yakınız
CHP'nin İzmir için planı: Muharrem İnce adaylık için yeşil ışık yaktı
ABD tutuştu! İsrail katliamlarından sıyrılma çırpınışı: 'Artık sürdüremeyiz' diyerek tarih verdiler
73 ilde MERCEK-7 operasyonu: 1264 şüpheli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Yunanistan'a gidecek
Okmeydanı metrobüs durağında kaza: 1 yolcu yaralandı!
Başkan Erdoğan'dan flaş asgari ücret zammı mesajı
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti
Pink Floyd'un solisti Waters: Gazze soykırıma uğruyor
Devlet Bahçeli: İsrail'in asıl hedefi Türkiye'dir Kudüs bozkurtları göreve hazır
İsrail’in kanlı planını açıkladılar: Gazze’yi laboratuvar olarak kullanıyorlar!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Erdoğan ile Dubai'deki ayaküstü sohbetlerinin görüntüsünü paylaştı
Hava harekatı düzenlendi! MSB'den açıklama
Başkan Erdoğan enflasyon için tarih verdi: Çok hızlı bir şekilde düşecek!
Meral Akşener'den kürsüde şiirli gönderme! 'Korkak Yavaş'
Başkan Erdoğan'dan HEDEP'e 'yerel seçim' tepkisi: Biz bu oyunu daha önce de gördük
Başkan Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi
BM'den Gazze Şeridi açıklaması: Güvenli bir bölge yok
Mansur Yavaş Ankaralıları isyan ettirdi! 5 yıldır kanalizasyonu yapmadı: 'Oy için kapımıza gelme'
Başkan Erdoğan'dan Atina ziyareti öncesi önemli mesajlar: Aşılamayacak hiçbir sorun yok
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İkinci el araç alacaklar dikkat: 6 daha uzatıldı!

İkinci el araç alacaklar dikkat: 6 daha uzatıldı!

Bulduğunuz yerde öldürün! Türkiye'ye giriş yaptı: Günde 30 kilometre yol kat ediyor bir tanesi bile yetiyor

Bulduğunuz yerde öldürün! Türkiye'ye giriş yaptı: Günde 30 kilometre yol kat ediyor bir tanesi bile yetiyor

Araç sahipleri dikkat: Motorindeki indirim pompaya yansıdı

Araç sahipleri dikkat: Motorindeki indirim pompaya yansıdı

Valiliklere yazı gönderildi: Gerekli tedbirler alınsın! MEB’den 'sınıf annesi' uygulaması kararı

Valiliklere yazı gönderildi: Gerekli tedbirler alınsın! MEB’den 'sınıf annesi' uygulaması kararı

Dağın içindeki gizli hazine: Özelliğini duyan görmek için Türkiye'ye geliyor

Dağın içindeki gizli hazine: Özelliğini duyan görmek için Türkiye'ye geliyor