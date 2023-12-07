Merkez Bankası duyurdu! Yeni 200 TL banknotlar tedavüle giriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'ın imzasını taşıyan E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek.TCMB'nin yeni 200 TL'nin tedavüle girmesine ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 200 TL banknotlara kıyasla, VII. tertip 200 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.Merkez Bankası duyurdu! Yeni 200 TL banknotlar tedavüle giriyorSöz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak.VII. tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecek.