İstanbul'da güzellik merkezine saldırı! Sopalı saldırganı linç ettiler

AVM'de bulunan güzellik merkezinin camlarını kırıp kadınları taciz eden saldırgan esnaf tarafından darbedildi. Meydan dayağı atılan şahıs gözaltına alınırken o anlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde hareketli anlar yaşandı.Salı günü kimliği henüz bilinmeyen bir şahıs, güzellik merkezine gelerek fiyatlar hakkında bilgi aldı. Çarşamba günü tekrar gelen şahıs güzellik merkezinin camlarını kırarak çalışan kadınları taciz etti.Çalışanların yardım istediği esnaf, şahsı darbetmeye başladı. Tekmelerle saldırıya uğrayan şahıs, güvenlik görevlileri tarafından AVM'den çıkarıldı.Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. İş yeri çalışanları ise şüpheliden şikayetçi oldu.Karakolda ifadesi alınan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan adamın iş yerine sopa ile saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde darbedildiği anlar saniye saniye yer aldı.