İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü kameraya yansıdı

Acil hasta taşıyan ambulanslar, trafik magandaları nedeniyle problem yaşıyor.Sağlık ekiplerinin yollarını kesen sürücülere bir yenisi daha eklendi.E-5 karayolu Kartal mevkiinde yaşanan olayda, ambulansın önünde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, dakikalarca ambulansın ilerleyişini engelledi. Sol şeritte olmasına rağmen düşük hızda ilerleyen sürücü, aynı zamanda trafikteki akışı yavaşlattı.Ambulans şoförünün kendisine siren çalmasına aldırış etmeyen sürücüye yoldaki diğer sürücüler de tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.