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Cizre’de Dicle Nehri’nde kaybolan 14 yaşındaki kızın cansız bedeni Suriye’de bulundu

Şırnak’ta, Dicle Nehri'ne atlayan 2 kardeşten kaybolan ve arama- kurtarma çalışmaları 10'uncu gününde süren Zelin Ç.'nin (14) cansız bedenine Suriye'nin Hani köyünde ulaşıldı. Köylüler tarafından bulunan Zelin'in cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

Ekleme: 7.12.2023 - 10:21 Güncelleme: 7.12.2023 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Cizre’de Dicle Nehri’nde kaybolan 14 yaşındaki kızın cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde 27 Kasım'da kaybolan Zelin Ç.'nin cansız bedeni Suriye'de bulundu.

Cizre ilçesinde 27 Kasım tarihinde kardeşi Zelal ile Dicle Nehri'ne atlayan Zelin Ç., akıntıya kapılıp suda kaybolurken kardeşi Zelal Ç. balıkçılar tarafından kurtarılmıştı.

Cizre Belediyesi dalgıç ekibi, Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Diyarbakır ve Şırnak AFAD ekipleri ile Van AFAD ekibi ve kurbağa adamlardan oluşan dört ayrı ekip su altında, su yüzeyinde ve havadan drone desteği ile genç kızı bulmak çalışmalar yürütüldü. Dört ayrı ekibin dört ayrı botla Irak sınırına kadar 27 Kasım'dan bu yana sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıp kızın cansız bedeni Suriye'de Hane köyü civarında köylüler tarafından bulundu.

Köylülerin haber vermesi ile birlikte AFAD ekipleri kızın cenazesini almak için Hane köyüne doğru yola çıkarken, 10 gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları da sona erdi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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