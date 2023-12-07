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Burdur'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Burdur’un Gölhisar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Sami Kurt (44) hayatını kaybetti, 3'ü aynı aileden, 4 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 7.12.2023 - 10:15 Güncelleme: 7.12.2023 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Burdur'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Gölhisar- Çavdır kara yolunda dün gece Sami Kurt yönetimindeki 07 GOE 40 plakalı otomobil ile Hakan Teke (23) yönetimindeki 20 FK 016 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Sami Kurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sami Kurt'un eşi Aygül Kurt (37), kızları Fatmanur Kurt (20) ve Aslı Kurt (8) ile diğer otomobilin sürücüsü Hakan Teke ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Sami Kurt'un cenazesi ise savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu. Yaralılardan Aslı Kurt'un durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Burdur'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

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