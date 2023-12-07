ABD tutuştu! İsrail katliamlarından sıyrılma çırpınışı: 'Artık sürdüremeyiz' diyerek tarih verdiler

ABD katliamdan kendini sıyırmak için yol arıyor. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın açık destekçisi olan ABD, İsrail'e süre verdi.ABD yönetiminin, Gazze'ye saldırıları konusunda İsrail'i 'özel olarak' uyardığı, bu nedenle İsrail'in saldırılarının ocak ayına kadar sonlanabileceği bildirildi.ABD'li bazı üst düzey yetkililer, CNN'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, küresel kamuoyunun karşı çıkması sonucu İsrail yönetimine 'Gazze'ye saldırıların mevcut haliyle sürdürülemeyeceği' düşüncesini ilettiği bilgisini verdi.İsimlerini açıklamayan yetkililer, ABD'nin, uluslararası desteği sürdürmek için İsrail'in sahip olduğu sürenin 'hızla azaldığı' inancına sahip olduğunu aktardı.Yetkililer, bu yüzden İsrail'in, Gazze'nin güneyinde yoğunlaştırdığı kara saldırılarının, 'muhtemelen ocak ayında' Hamas üyeleri ve liderlerine yönelik 'daha dar bir kapsamda ve daha düşük yoğunlukta' sürebileceğine işaret etti.Üst düzey kaynaklar, Washington ile Tel Aviv yönetimi arasında yapılan 'sert' görüşmelerde İsrail'in, 'Gazze'de sivil kayıpları azaltması' gerektiği konusunda 'kesin' bir şekilde uyarıldığını kaydetti.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, hafta sonunda Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda yaptığı konuşmada, 'İsrailli liderleri, kişisel olarak sivil kayıplardan ve sorumsuz söylemlerden kaçınmaya, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin uyguladığı şiddeti önlemeye ve insani yardıma erişimi önemli ölçüde genişletmeye çağırdığını' söylemişti.ABD'de İsrail'in devam eden Gazze saldırılarına tepkiler artarken Beyaz Saray'da görev yapan stajyerler de ortak bir mektupla Biden yönetimine Gazze'de kalıcı ateşkes için çağrıda bulundu.Amerikan NBC kanalının haberine göre, Beyaz Saray'da görev yapan çok sayıda kişi, ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e bir mektup gönderdi.Gazze'de acil kalıcı ateşkes için yönetime çağrı yapan Beyaz Saray stajyerleri, mektupta, '2023 Güz Dönemi Stajyerleri olarak Filistin halkına yönelik devam eden soykırıma karşı artık daha fazla sessiz kalmayacağız.' ifadesi kullanıldı.Mektupta ABD halkının vergilerinin sorgusuzca İsrail'e aktarılmasını eleştiren görevliler, ABD'nin çıkarlarının kamuoyu önünde daha şeffaf şekilde tartışılması gerektiğine vurgu yaptı.Geçen ay da Biden yönetimine bir mektup yollayan 400'den fazla yetkili, Gazze'de acil ateşkes için yönetimin İsrail'e baskı yapması çağrısında bulunmuştu.