Rekabet Kurulu duyurdu! Kırmızı et sektörüne inceleme başlatıldı

Rekabet Kurulu'nun sitesinde yer alan açıklamada, kırmızı et sektörünün, beslenmedeki önemi ve sektörün yapısı sebebiyle Kurumun başlıca inceleme alanlarından birini oluşturduğu aktarıldı.Kurumun, son iki yılda, sektöre yönelik bir soruşturma ve iki ön araştırma yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, "Hayvan besiciliğinin yanı sıra et ve et ürünlerinin üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren bir teşebbüsün perakendecilerin raf fiyatlarını belirlediği iddiasına yönelik başlatılan ve uzlaşma usulüyle sonlandırılan soruşturma sonucunda, soruşturma tarafı teşebbüsün alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine ve ilgili teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verildi." ifadesi kullanıldı.Kırmızı ette yaşanan fiyat artışları ve arz sıkıntısı üzerine başlatılan ön araştırmaların odak noktasını, sektörde faaliyet gösteren teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar veya teşebbüs birliği kararlarıyla Kanun'u ihlal ettikleri iddiasının oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Ancak bu ön araştırmalar sonucunda, kırmızı et fiyatlarında son dönemde meydana gelen fiyat artışlarının rekabet karşıtı eylemlerden ziyade sektörün genelinde karşılaşılan çeşitli yapısal sorunlardan kaynaklandığı değerlendirildi. Bu çerçevede, sektöre ilişkin piyasa dinamiklerinin derinlemesine incelenmesi, pazarda faaliyet gösteren oyuncuların karşılaştığı yapısal sorunların ayrıntılı bir şekilde tespiti, söz konusu sorunlara çözüm önerileri getirilebilmesi ve pazardaki rekabet koşullarının iyileştirilmesine yönelik rekabet politikası önerilerinin geliştirilmesi amacıyla kırmızı et piyasasına yönelik bir sektör incelemesi başlatıldı."