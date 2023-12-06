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Nafaka yüzünden tutuklanan dede serbest bırakıldı: Hayat hikayesini anlattı!

İnanılmaz olay Bursa'da yaşanmıştı. 81 yaşındaki Zülfü Şirin, eşine nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklandı. Bir dernek tarafından borcu ödenen Şirin, 26 saat sonra serbest bırakıldı. Tutuklanınca gözyaşlarına boğulduğunu söyleyen Şirin, hayat hikayesini ve başına gelenleri şöyle anlattı.

Ekleme: 6.12.2023 - 11:44 Güncelleme: 6.12.2023 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
Nafaka yüzünden tutuklanan dede serbest bırakıldı: Hayat hikayesini anlattı!
İnegöl'de yaşayan Zülfü Şirin, iddiaya göre 6 yıl önce ayrı yaşamaya başladığı ancak resmi olarak boşanmadığı eşi Nebiye Şirin'e (69), nafaka ödemeyi unuttu. Avustralya'da yaşayan ve 45 yıl evli kaldığı eşi, şikayetçi oldu. Şikayet sonrası Şirin, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası 4 Aralık saat 17.00 sıralarında tutuklandı.

'OĞLUMDAN DAYAK YEDİM'
Cezaevine götürülürken gözyaşlarını tutamadı. Nafaka bedeli olan 5 bin 700 TL'nin bir dernek tarafından ödenmesi üzerine ise dün serbest kaldı.

26 saat cezaevinde kalan Zülfü Şirin, Avustralya'da yaşayan eşi ve oğlunu suçlayarak, "Bir elektrik düğmesini kapattım diye oğlumdan hem dayak yedim hem küfür yedim. Kahrımdan bağlara çıktım, gittim.

Avusturalya'daki eve geri döndüğümde, ailem beni kapının önüne koydu. Sonra Türkiye'deki evime geldim. Beni burada da rahat bırakmadılar. Gemlik'in Katırlı köyünde evim var. Beni oraya da sokmadılar" diye konuştu.

Nafaka yüzünden tutuklanan dede serbest bırakıldı: Hayat hikayesini anlattı!

'SENİ ÖLDÜRÜP DENİZE ATACAĞIZ'
Eski eşinin erkek kardeşi tarafından tehdit edildiğini de iddia eden Şirin, nafaka bedelini yanlış hesaba gönderdiğini söyleyerek, "Oğlan kardeşi beni tehdit etti. Telefonla arayıp, 'Seni öldürüp denize atacağız' dedi. Sonrasında benden şikayetçi oldu.

Nafakayı ödemedim diye beni mahkemeye çıkardılar. Oysa ben nafakayı ödemiştim. Yanlışlıkla başka hesaba göndermişim. Beni mahkemeye çıkarıp, tutukladılar.

Bu yaştan sonra cezaevi çekilecek gibi değil. Hapishanenin en yaşlısı bendim. Şu anda 83 yaşındayım, resmiyette 81 yaşındayım.

2022 yılında ödediğim nafaka ücreti başka hesaba gitmiş, onun için beni tutukladılar. Benim nafakamı bir hayırsever ödedi, bugün de serbest kaldım. Nafaka ücreti olan 5 bin 700 TL ödediler" dedi.

Nafaka yüzünden tutuklanan dede serbest bırakıldı: Hayat hikayesini anlattı!

'EŞİME TOKAT DAHİ VURMADIM'
Eşiyle 45 yıl evli kaldıklarını ve 6 yıl önce Avustralya'dan Türkiye'ye döndüğünü söyleyen Şirin, "Avusturalya'da nafaka diye bir şey yok. Neden benle uğraşıyorlar hala?

Nafaka yüzünden tutuklanan dede serbest bırakıldı: Hayat hikayesini anlattı!
4 katlı evimi satıp, oğluma Avusturalya'da ev aldım. Ama karşılığını göremedim. 6 yıl önce Avusturalya'dan Türkiye geldim.

Eşimle 45 sene evli kaldım, hala da evliyiz ama ayrıyız. Eşime bir tokat dahi vurmadım. Avusturalya'da 45 yıl yaşadım. Aslen İnegöllüyüm" diye konuştu.
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