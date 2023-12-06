  • USD: 28,87 - 28,92
  • EURO: 31,26 - 31,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Kuyuya bebek atıldı' iddiası ekipleri harekete geçirdi: Altı saat sonundan çalışma sona erdi

Diyarbakır'da, ağır hasarlı binanın bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, suyu boşaltmak için çalışma başlattı. Altı saatlik çalışma tamamlandı. Depremde ağır hasar gören sağlık ocağının bodrum katındaki su birikintisinde "bebek var" ihbarının, ekiplerin uzun süreli çalışmasının ardından asılsız olduğu ortaya çıktı.

Ekleme: 6.12.2023 - 09:08 Güncelleme: 6.12.2023 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
'Kuyuya bebek atıldı' iddiası ekipleri harekete geçirdi: Altı saat sonundan çalışma sona erdiBağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Barış Caddesi'nde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alıp boşaltılan 4 katlı sağlık ocağının bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı ihbarıyla adrese polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'Kuyuya bebek atıldı' iddiası ekipleri harekete geçirdi: Altı saat sonundan çalışma sona erdi

Polis, binanın etrafını güvenlik şeridiyle kapatırken, itfaiye ekipleri de bodrum kattaki suyun boşaltılması için çalışma başlattı. Polis, ihbarı gerçekleştirenin ifadesine başvurdu.

'Kuyuya bebek atıldı' iddiası ekipleri harekete geçirdi: Altı saat sonundan çalışma sona erdi

Ağır hasarlı sağlık ocağının bodrum katındaki suyun tahliye işlemleri altı saatin ardından sona erdi.

'Kuyuya bebek atıldı' iddiası ekipleri harekete geçirdi: Altı saat sonundan çalışma sona erdi

Olay yerine gelen 15 kişilik itfaiye ekibi 9 su tahliye motoru ve 5 itfaiye aracıyla 4 saatlik çalışmanın ardından içerideki suyu tahliye etti.

'Kuyuya bebek atıldı' iddiası ekipleri harekete geçirdi: Altı saat sonundan çalışma sona erdi

Bebeğe ait hiçbir ize rastlanılmadı.

'Kuyuya bebek atıldı' iddiası ekipleri harekete geçirdi: Altı saat sonundan çalışma sona erdi

Sona eren çalışmaların ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

Başkan Erdoğan'dan Atina ziyareti öncesi önemli mesajlar: Aşılamayacak hiçbir sorun yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Yunanistan'a gidiyor! 6 yıl sonra ilk ziyaret
İsrail ordusu Gazze'ye gece boyu ölüm yağdırdı: Can kaybı 16 bini aştı
Netanyahu’nun sonu da diğer caniler gibi olacak! Sırp kasaplar yargılandı sıra Gazze kasabında
Kabine bugün toplanacak
Bakan Özhaseki: Bu yıl başına kadar 46 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
Bir çete daha çökertildi! Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan Shaun Monaghan İstanbul'da yakalandı
CHP'li Özgür Özel'den ittifakı reddeden İYİ Parti'ye yanıt! Akşener'e 'toplumsal taban'lı rest
Başkan Erdoğan Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesi'nde konuşuyor
Kabine yarın toplanıyor: Önemli başlıklar masada olacak
Mansur Yavaş'a tepki: Hangi yüzle aday oluyorsun!
Binlerce polis alımı yapılacak! Bakan Yerlikaya duyurdu
Paris'in arka yüzü! Binlerce evsiz sokaklarda yatıyor
CHP'li belediye Edirne'yi susuzluğa mahkum etti
Ümit Özdağ'ın kirli planı ortaya çıktı! İranlı bir kişiyi finanse etmiş... 'Özdağ talepte bulundu ben yaptım'
Bakan Bolat açıkladı! Hedef 5 milyar dolar
Terörle mücadelede son durum! Bakan Yerlikaya'dan kritik açıklama
Alman lidere ayar, Başkan Erdoğan'a resmi tören! Katar'da Türkiye farkı...
GİK'in yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılmayacağı kararı sonrası İYİ Parti'de istifa furyası! Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın ve İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru istifa etti
Emine Erdoğan'dan Dünya Kadın Hakları Günü paylaşımı
Meteoroloji duyurdu! bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! bugün hava nasıl olacak?

Araç sahiplerine güzel haber! İlk indirim haberi geldi

Araç sahiplerine güzel haber! İlk indirim haberi geldi

Futbolda yüksek gelirli fon vurgunu! Seçil Erzan'ın evinden sadece 67 bin TL çıktı

Futbolda yüksek gelirli fon vurgunu! Seçil Erzan'ın evinden sadece 67 bin TL çıktı

30 yıl sonra hareket etti! Bilim insanlarından korkutan tahmin! İstanbul kadar büyük...

30 yıl sonra hareket etti! Bilim insanlarından korkutan tahmin! İstanbul kadar büyük...

Valiliklere yazı gönderildi: Gerekli tedbirler alınsın! MEB’den 'sınıf annesi' uygulaması kararı

Valiliklere yazı gönderildi: Gerekli tedbirler alınsın! MEB’den 'sınıf annesi' uygulaması kararı

Kilosu 30 kuruşa düştü! Kabuğu ise kendisinden 56 kat daha pahalı

Kilosu 30 kuruşa düştü! Kabuğu ise kendisinden 56 kat daha pahalı