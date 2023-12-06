'Kuyuya bebek atıldı' iddiası ekipleri harekete geçirdi: Altı saat sonundan çalışma sona erdi

Diyarbakır'da, ağır hasarlı binanın bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, suyu boşaltmak için çalışma başlattı. Altı saatlik çalışma tamamlandı. Depremde ağır hasar gören sağlık ocağının bodrum katındaki su birikintisinde "bebek var" ihbarının, ekiplerin uzun süreli çalışmasının ardından asılsız olduğu ortaya çıktı.

Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Barış Caddesi'nde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alıp boşaltılan 4 katlı sağlık ocağının bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı ihbarıyla adrese polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis, binanın etrafını güvenlik şeridiyle kapatırken, itfaiye ekipleri de bodrum kattaki suyun boşaltılması için çalışma başlattı. Polis, ihbarı gerçekleştirenin ifadesine başvurdu.Ağır hasarlı sağlık ocağının bodrum katındaki suyun tahliye işlemleri altı saatin ardından sona erdi.Olay yerine gelen 15 kişilik itfaiye ekibi 9 su tahliye motoru ve 5 itfaiye aracıyla 4 saatlik çalışmanın ardından içerideki suyu tahliye etti.Bebeğe ait hiçbir ize rastlanılmadı.Sona eren çalışmaların ardından ekipler bölgeden ayrıldı.