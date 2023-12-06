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Gopcity Şirketi, sosyal sorumluluk projelerine olan desteğini sürdürmeye devam ediyor! Recep Büyükbayrak ve ünlü sanatçı Tankurt Manas'a

Gopcity Şirketi, sosyal sorumluluk projelerine olan desteğini sürdürmeye devam ediyor. Son destekleriyle, kurucuları yapımcı Recep Büyükbayrak ve ünlü sanatçı Tankurt Manas'a Türkiye Cumhuriyeti Aile Bakanlığı tarafından plaketle teşekkür edildi.

Ekleme: 6.12.2023 - 11:59 Güncelleme: 6.12.2023 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
Gopcity Şirketi, sosyal sorumluluk projelerine olan desteğini sürdürmeye devam ediyor! Recep Büyükbayrak ve ünlü sanatçı Tankurt Manas'a
Gopcity Şirketi, sosyal sorumluluk alanında attığı adımlarla topluma karşı duyarlılığını göstermeye devam ediyor. Bu kez yapımcı Recep Büyükbayrak ve sanatçı Tankurt Manas'ın desteklediği bir proje üzerinden topluma katkı sağladı. Türkiye Cumhuriyeti Aile Bakanlığı tarafından özel bir plaketle onurlandırılan bu destek, şirketin toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk anlayışının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Kurucuları Recep Büyükbayrak ve Tankurt Manas, projenin başarısında önemli bir rol oynadılar ve toplumsal fayda için çaba sarf etmenin önemine vurgu yaptılar. Türkiye Cumhuriyeti Aile Bakanlığı ise, bu tür desteklerin toplumun refahı ve aile yapısının güçlendirilmesi adına kıymetli olduğunu belirtti.

Gopcity Şirketi'nin sosyal sorumluluk alanındaki bu çabaları, sanat ve iş dünyasının güç birliği yaparak topluma değer katma çabasının bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor. Şirket, gelecekte de benzer projelere destek vererek toplumsal fayda sağlama konusundaki kararlılığını sürdüreceğini belirtti.

Gopcity Şirketi, sosyal sorumluluk projelerine olan desteğini sürdürmeye devam ediyor! Recep Büyükbayrak ve ünlü sanatçı Tankurt Manas'a
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