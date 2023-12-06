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Bakan Özhaseki: Bu yıl başına kadar 46 bin deprem konutunu teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem konutları ihalesini alan müteahhitlerin konutları bir yıl içinde teslim etmesi üzerine anlaştıklarını belirtti. Her bir proje için müteahhitlere "Bir yıl sonra bize vereceksiniz" dediklerini aktaran Bakan Özhaseki, bu yıl başına kadar da 46 bin deprem konutunu teslim edeceklerini söyledi.

Bakan Özhaseki: Bu yıl başına kadar 46 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
Ekleme: 6.12.2023 - 09:01 Güncelleme: 6.12.2023 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özhaseki: Bu yıl başına kadar 46 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'ndeki Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) yapımı süren deprem konutları alanında canlı yayında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Türkiye bir deprem ülkesi olduğunu anlatan Özhaseki, fay hatlarına yakın konutların yapılmaması gerektiğini söyledi.

Bakan Özhaseki deprem konutları için yürütülen çalışmalara da değindi.

'Bu yıl başına kadar 46 bin konutu veriyoruz'

Deprem konutları ihalesini alan müteahhitlerin konutları bir yıl içinde teslim etmesi üzerine anlaştıklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

'6 Şubat depremlerinden sonra 3-5 ayda temel atmaya başladık. Her birinin teslim tarihi olarak müteahhitlere '1 yıl sonra bize vereceksiniz' diyoruz. Köy konutlarıyla ilgili de 6 ay süre verdik. 200 bin kadar konuta başlamıştık, 50 binde çelik eve başladık. 250 binin ihalesi yapılmış vaziyette. Bu yıl başına kadar 46 bin konutu veriyoruz. 41 bini konut, 5 bin kadar köy evini teslim edeceğiz.'

Bölgede yapılan deprem konutlarının yeni yılda yapımının süreceğini anlatan Özhaseki, teslimlerin de yeni yılda devam edeceğini belirtti.
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Bakan Özhaseki: Bu yıl başına kadar 46 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
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