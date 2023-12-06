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Akşener, zehir zemberek sözlerle CHP'yi hedef aldı: İttifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz

CHP’nin iş birliği teklifini Genel İdare Kurulu’nda alınan kararla reddeden İYİ Parti’de genel başkan Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin yeni mesajlar verdi. Zehir zemberek sözlerle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak halinde oldukları CHP'ye kapıları kapatan Akşener, CHP'yi manda ve himaye tuzağı kurmakla suçladı. Akşener, “Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz. Türk milletine ölümü gösterip, sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ekleme: 6.12.2023 - 12:43 Güncelleme: 6.12.2023 - 12:53 / Editör: Ozge Selin
Akşener, zehir zemberek sözlerle CHP'yi hedef aldı: İttifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi sonrasında sürpriz bir geri adım gelmişti. Özel ile Akşener arasında beklenen görüşme geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılmıştı.

Akşener, zehir zemberek sözlerle CHP'yi hedef aldı: İttifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz

AKŞENER GİK'İ İŞARET ETTİ

Meral Akşener, Özel ile görüşmesi sonrası 'İşbirliği' teklifini partisini Genel İdare Kurulu'na götüreceğini ifade etmişti. Akşener, 'Biz doğal 'Orada bu soruyu, GİK'te soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek. O zaman göreceğiz'' diye konuşmuştu.

Akşener, zehir zemberek sözlerle CHP'yi hedef aldı: İttifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz

İYİ PARTİ'DEN 'HAYIR' KARARI ÇIKTI

İYİ Parti Genel İdare Kurulu'ndan karar çıktı. İYİ Parti, yerel seçim için CHP ile işbirliği teklifine oy çokluğuyla 'Hayır' dedi. Akşener, 'Toplantılarımızdan CHP'ye 'Hayır' kararı çıktı' ifadelerini kullandı. İYİ Partili Kürşad Zorlu, 'Seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkarak, iyi belediyecilik parolası ile milletimize hizmet etme sorumluluğumuzu onlarla paylaşacağız. Bu kararımızın öncelikle ülkemize, milletimize, İYİ Parti ailesine hayırlar getirmesini diliyorum.' dedi.

Akşener, zehir zemberek sözlerle CHP'yi hedef aldı: İttifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz


AKŞENER'DEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: MANDA VE HİMAYE TUZAĞI

CHP'nin iş birliği teklifini Genel İdare Kurulu'nda alınan kararla reddeden İYİ Parti'de genel başkan Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin yeni mesajlar verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, 'Bir taraf başka türlü hakaret ediyor, öbür taraf başka türlü hakaret ediyor. Ortak noktaları, bizim hür ve müstakil olarak seçime girmemizi engellemek.' dedi. Akşener, 'Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz. Türk milletine ölümü gösterip, sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

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