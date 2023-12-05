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Ogün Samast hakim karşısına çıkıyor: FETÖ suçlamasıyla yargılanıyor

Hrant Dink’in katili olan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ogün Samast, hakkındaki ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan açılan dava çerçevesinde yarın hakim karşısına çıkacak.

Ekleme: 5.12.2023 - 10:22 Güncelleme: 5.12.2023 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Ogün Samast hakim karşısına çıkıyor: FETÖ suçlamasıyla yargılanıyor
Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi'nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edilmişti.

Tahliyesinin ardından Samast hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 Kasım'da iddianame düzenlenmişti.

Soruşturma 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin suç duyurusuyla başladı

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Hrant Dink'in eşi Rahil Dink, çocukları Arat ve Sera Dink ve kardeşi Hasrof Dink 'müşteki' sıfatıyla, Ogün Samast ise 'Suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Dink cinayetinde 'kamu görevlilerinin ihmali' davasında hükümle beraber Ogün Samast hakkında FETÖ üyeliği suçundan 12 Nisan 2021 tarihinde suç duyurusunda bulunulması ile soruşturmaya başlanıldığı kaydedildi.

İddianamede, Yasin Hayal'in 'Suç örgütü yöneticisi olmak', Erhan Tuncel ve Ogün Samast ise 'Suç örgütü üyesi olmak'tan ceza aldıkları belirtildi.

'Erhan'ın 'Ramazan Akyürek ve Fuat müdür' diye konuştuğunu duyunca döndüm dinledim'

İddianamede, Samast'n 5 Aralık 2014'te savcılık ifadesinde şunları söylediği anlatıldı:

Mektupta yazdığım gibi Yasin önce beni Erhan Tuncel'in evine götürdü. Ben evde bilgisayarda oyun oynuyordum. O sırada benim bulunduğum yerin 3 metre arkasında mutfak bölümü vardı, mutfağın kapısı açıktı. Erhan'la Yasin konuşuyordu. Ben de kulak misafiri oldum. Erhan'ın 'Ramazan Akyürek ve Fuat Müdür' diye konuştuğunu duyunca döndüm dinledim. Yasin dedi ki, 'O zaman sırtımız sağlam.' dedi. Evden çıkınca Yasin'e sordum. Yasin dedi ki, 'Ben Ramazan Akyürek'i tanıyorum. İsmen de tanıyorum Trabzon'da müdürlük yaptı biliyorum ama Fuat Müdür kim?' dedim.

'Büyük kahraman olacaksın, cayarsan fena olur yakarım seni'

Yasin de bana, 'Erhan'ın tanıdıkları, biz bu işi öteki çocuğa yaptıracaktık. Çocuk vazgeçti, Erhan onlardan referans almış Ramazan Müdür hatta 'İstanbul emniyet amiri bile biliyor ama arkanızda hepsi, düşün, büyük kahraman olacaksın, cayarsan fena olur yakarım seni' dedi. Ben de önce dediğim gibi tekrar 'peki' dedim. Ben Yasin'e 'Olay nasıl olacak?' dedim Yasin de bana 'Direkt olarak vuracaksın, bu şekilde imzanız olacak.' Ayrıca bana bayrak verdi otobüsten Trabzon'a dönerken 'Samsun'dan seni alacaklar, eğer burada alınırsan Ramazan Müdür açığa çıkar.

14 Haziran 2022 tarihinde savcılık tarafından tekrar ifadesi alınan Samast'ın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel arasında geçen konuşmaya tanık olduğunu tekrarladığı anlatıldı.

FETÖ vurgusu

İddianamede, FETÖ'nün, devletin anayasal kurumlarını ele geçirmeye yönelik hedefleri doğrultusunda askeriye, mülkiye, emniyet, yargı ve diğer stratejik öneme sahip diğer kamu kurumlarını ele geçirmek için kendilerine engel olacaklarını düşündüğü bürokrat ve personeli sistem dışına çıkardığı ve örgüt üyelerini bu makamlara getirdiği anlatıldı.

15 Temmuz'a giden süreç başladı

İddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hrant Dink cinayeti sonrasında ilk olarak İstanbul İstihbarat Müdürlüğünü ele geçirdiği, ardından bu şubenin imkanları ile Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Askeri Casusluk, Cizre/Temizöz, Devrimci Karargah, Tahşiye, Selam-Tevhid, 17-25 Aralık operasyonları ile davalarını ve devamında 15 Temmuz darbe girişimine giden sürecin başlatıldığı ifade edildi.

Samast FETÖ'nün yöneticileriyle irtibatlı

Ogün Samast'ın doğrudan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilmediği, ancak Samast'ın ele geçirilen bir kısım delillerde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi ve üyeleri ile belli bir irtibatının olduğu aktarıldı.

Samast'ın bu irtibatının şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'le birlikte Samast'ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu ifade edildi.

10 yıla kadar hapis isteniyor

İddianamede, Ogün Samast'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

Dava daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.
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