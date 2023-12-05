Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi: Ara, bul, yok et!

Türk Silahlı Kuvvetleri, her geçen gün yeniden göğüs kabartıyor.Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam eden kahraman askerler, teröristlerin inlerine kadar giriyor.Öyle ki hainler, Türk askerinden artık kaçamıyor.Milli Savunma Bakanlığı, her gün verdiği başarılı haberlere bir yenisini daha ekledi.Türkiye, PKK'ya darbeyi bu kez SİHA ile gerçekleştirdi.2 PKK’lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildiBakanlığın açıklamasında şu cümleler kullanıldı;Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “Ara, bul, yok et!” parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi.