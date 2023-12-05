Bursa'da nafaka krizi: Ödemeyi unutan yaşlı adam ağlayarak cezaevine girdi...

İnegöl ilçesinde 20 yıl önce eşinden ayrılan Züftü Şirin, iddiaya göre nafaka ödemeyi unuttu. Eski eşinin şikayeti sonrası tutuklanan Şirin'in hüngür hüngür ağladığı anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da ilginç bir olay yaşandı.İnegöl ilçesinde meydana gelen olayın konusu yıllar önce boşanan çift.81 yaşındaki Züftü Şirin, 25 yıl evli kaldı.Yaklaşık 20 yıl önce ise boşanan Züftü Şirin'in eşi, Avusturalya'da yaşamaya başladı.Şirin'in boşandığı eşine geçtiğimiz ay nafakasını ödemeyi unutması, yeni bir kriz doğurdu.Şikayet sonrası ekipler harekete geçerek rotalarını Züftü Şirin'e çevirdi.Şirin, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.İşlemleri sonrası tutuklanan Şirin, jandarma eşliğinde cezaevine götürüdü.Hüngür hüngür ağladıYaşlı adam, cezaevine girerken gözyaşlarını tutamadı.Jandarmaların kolunda ilerleyen Züftü Şirin'in hüngür hüngür ağladığı anlar kameraya yansıdı.