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Bursa'da nafaka krizi: Ödemeyi unutan yaşlı adam ağlayarak cezaevine girdi...

İnegöl ilçesinde 20 yıl önce eşinden ayrılan Züftü Şirin, iddiaya göre nafaka ödemeyi unuttu. Eski eşinin şikayeti sonrası tutuklanan Şirin'in hüngür hüngür ağladığı anlar kameraya yansıdı.

Ekleme: 5.12.2023 - 14:10 Güncelleme: 5.12.2023 - 14:13 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da nafaka krizi: Ödemeyi unutan yaşlı adam ağlayarak cezaevine girdi...Bursa'da ilginç bir olay yaşandı.

İnegöl ilçesinde meydana gelen olayın konusu yıllar önce boşanan çift.

81 yaşındaki Züftü Şirin, 25 yıl evli kaldı.

Yaklaşık 20 yıl önce ise boşanan Züftü Şirin'in eşi, Avusturalya'da yaşamaya başladı.

Nafakayı ödemediği için şikayetçi oldu

Şirin'in boşandığı eşine geçtiğimiz ay nafakasını ödemeyi unutması, yeni bir kriz doğurdu.

Eski eş, Şirin'den şikayetçi oldu.

Şikayet sonrası ekipler harekete geçerek rotalarını Züftü Şirin'e çevirdi.

Bursa'da nafaka krizi: Ödemeyi unutan yaşlı adam ağlayarak cezaevine girdi...

Cezaevine gönderildi

Şirin, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemleri sonrası tutuklanan Şirin, jandarma eşliğinde cezaevine götürüdü.

Hüngür hüngür ağladı

Yaşlı adam, cezaevine girerken gözyaşlarını tutamadı.

Jandarmaların kolunda ilerleyen Züftü Şirin'in hüngür hüngür ağladığı anlar kameraya yansıdı.
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