AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'İBB, artık yönetilemez hale geldi!'

'Mecliste en fazla metro yapan başkanım' şeklinde açıklama yapan İmamoğlu'na, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borç batağına düştüğünü ve İBB'nin metrolarda yıllık ilerlemesi 900 metre olduğunu açıklayarak tepki göstermişti. Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren bir diğer isim de AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek oldu. Açıklamalarda bulunan Gökçek, 'İBB maalesef artık yönetilemez hale geldi.' dedi.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, “İBB maalesef artık yönetilemez hale geldi. Ben özellikle Sayın Tevfik Göksu Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü İstanbul'da hakikaten İstanbul İl Başkanımız Osman Bey ile Sayın Tevfik Göksu arasında çok güzel bir uyum var ve bu uyum da özellikle Sayın İmamoğlu'nun yapmadıkları ve İmamoğlu'nun vatandaşlara verdikleri zararları da vatandaşa bildirme noktasında çok güzel çalışıyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Biz de onlar sayesinde öğreniyoruz.İBB maalesef çok kötü bir şekilde yönetilmekte. Mesela size öncelikli olarak İBB'nin metrolarından bahsetmek istiyorum. İBB, metro ile ilgili olarak bazı hedefler koymuş kendine yıllar içerisinde. Mesela 202 yılında İmamoğlu, ‘ 2.2 km hedef koydum' demiş. Sonuç sıfır, yapmamış. 2021 yılında 33 km hedef koymuşlar, sıfır. 2022 yılında 2.65 demişler, sıfır. 2023'te de 20 km demişler, sıfır. Tahmin ediyoruz ki 2024'te de burası sıfır km olarak gerçekleşecek.Hiçbir hedefe ulaşılamamış. Çünkü, Sayın İmamoğlu'nun AK Parti döneminden devreden 10 tane hat var. Bu 10 tane hattın dışında başlattığı herhangi bir hat yok. İhalesini yaptığı ya da planını yaptığı bir yer de yok. Ama buna rağmen maalesef, biz İstanbul'da şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela ‘İstanbul'un batısına ilk metro geliyor.', ‘Beylikdüzü'ne metro geliyor' diye bir pankartla karşılaşıyoruz ama bakıyoruz böyle bir projesi yok, ihalesi yok.Yani metro ile ilgili pankart asıyorlar ama arkasında bir metro çalışması yok. Sahte pankartlar... Hiçbir şekilde yapmıyorlar.” şeklinde konuştu.Sözlerini sürdüren Gökçek, “AK Parti, İstanbul'daki 10 tane metro hattını kendilerine devretti biliyorsunuz. Burada toplamda 47.3 km metro yapıldı. Bu 47.3 km metronun, İstanbul metrosunun sadece ve sadece 4 yıl içerisinde Sayın İmamoğlu'nun yaptığı pay, mevcut devam edenlerin içerisinden bahsediyorum, 4.7 km. Yani yılda 900 metre yol yapmış. İmamoğlu şimdi, ‘En çok metro hattı çalışmasını yapan bir belediyeyiz.' diyor. Arkadaş yılda 900 metre metro çalışması yapmışsın. Her yere pankartı bolca asıyorsun ama yaptığın metro yılda 900 metre. Şu konuda İmamoğlu'nu tebrik etmek lazım. Biz Ankara'da bu konuda daha şanssızız. Sayın Mansur Yavaş, ‘58 km metro yapacağım' dedi, hiç yapmadı. Hiç olmazsa Sayın İmamoğlu, İstanbul'da 900 metre metro yapmış.” dedi.