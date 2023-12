Seçil Erzan vurgununda skandal: Dolandırdığı Mert Zeydanlı ile başka kişiyi dolandırdı!

Seçil Erzan davasında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. Ekran Haber’den Dilek Yaman Demir’in özel haberine göre, son olarak dosyaya Seçil Erzan ile Mert Zeydanlı’nın dolandırıcılık mağdurlarından olan İnci Ç. ile yaptığı telefon konuşması dahil edildi. Erzan, Mert Zeydanlı’ya “Birazdan seni arayacağım, benimle bankadan biriymiş gibi konuşur musun?” diye sorduğunu ve onun da kabul ettiğini belirtti. Ardından mağdur İnci Ç.’nin yanına giden Seçil Erzan'ın, Mert Zeydanlı’yı arayarak bankadan biriymiş gibi konuşturduğunu ve her şeyin yolunda olduğuna dair bilgi aldığını aktardığı konuşmaları Ekran Haber ortaya çıkardı. Mert Zeydanlı ise hakkında iddia edilen suçları reddederken, Seçil Erzan’a para vermediğini ve böyle bir telefon konuşması gerçekleştirmediğini savundu.Seçil Erzan ise Mert Zeydanlı’dan fon vaadiyle toplam 2 milyon 200 bin dolar para aldığını kabul etti. Zeydanlı’dan parayı odasında teslim aldığını belirten Erzan, “Bu parayı bankada odamda teslim aldım. Ancak sadece 400 bin dolar parayı ödedim. 1 milyon 800 bin borcu hala ödemedim” şeklinde cevap verdi.Öte yandan görüşmeye gitmeden önce İnci Ç. ile telefon konuşması yapan Seçil Erzan, görüşmenin kayda alındığını fark edince telaşlandığı görüldü. İnci Ç.’ye “Sesimi mi kaydediyorsun, yapma öyle şeyler Allah aşkına yapma ya” diye serzenişte bulunan Erzan, kendinde kayıt alma programlarının olmadığını ifade etti. Ayrıca Seçil Erzan’ın İnci Ç.’ye “Ay şaka gibisin, yapma öyle şeyler... Beni üzme yani. Niye böyle bir şey yapıyorsun” dediği görüldü.SEÇİL ERZAN: Şimdi ne yapıyoruz bana söyleyin bakın biz İnci hanımla bekliyoruz ben onu da getiremiyorum oraya...MERT ZEYDANLI: Yani Seçil şöyle söyleyeyim şimdi işlemini 2 parça olarak girdiğimiz için biz bugün yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz, bir mücadele veriyoruz ama yetişmezse yarın saat 10’da elinizde.SEÇİL ERZAN: Ama ben anlatamıyorum bunu müşteriye işte.MERT ZEYDANLI: Ama yani biz yetiştirmek için uğraşıyoruz şu an getireceğimiz makamda biliyorsunuz az bir rakam değil.(Telefon kapanıyor)MERT ZEYDANLI: Hatlarda sorun var galiba ya..SEÇİL ERZAN: Benim araya telefon giriyor meşgule veriyorum, yanlışlıkla sizi meşgule verdimMERT ZEYDANLI: Yani dediğim gibi biz bugün yetiştirmeye çalışıyoruz, ee yani yetişirse saat beş buçuk altıya kadar zaten bilgi vereceğiz size ama yetişmediği takdirde yarın sabah saat 10’da sizde zaten miktar.SEÇİL ERZAN: Tamam İnci hanım siz bir şey sormak istiyor musunuz?İNCI Ç.: Ne sorayım?MERT ZEYDANLI: Sabah 10’a kadar biraz sabredelim ya yani yetişmemesi için bir engel yok şu an.SEÇİL ERZAN: Valla ben çok arada töhmet altında kalıyorum.MERT ZEYDANLI: Yani şöyle söyleyeyim yarın sabah 10’a kadar bir sıkıntı gözükmüyor.SEÇİL ERZAN: Peki biz yarın sabah 10’da nasıl olacak yani ben tekrar İnci’yi alıp oraya mı geleceğim?MERT ZEYDANLI: Hayır hayır buraya olmaz tabi ki biz sizi arayacağız ona göre biz size ulaştıracağız.SEÇİL ERZAN: Hayır biz size ulaştıracağız değil ben oraya İnci ile beraber geleceğim ama geldiğimde ben gireceğim sonra o parayı Zincirlikuyu’dan yatıracak zaten biz bugün planı öyle yapmıştıkMERT ZEYDANLI: Tamam ben yani para kısmını çözelim ben size bilgi veriyorum, saat 10 gibi hazırlayın siz kendinizi yarın sabahİNCİ Ç.: (Seçil Erzan isimli şahsın telefonunda konuşan erkek şahsa hitaben) Bugün olma ihtimali var mı? Ali bey bugün...MERT ZEYDANLI: Yani bugün yani ben elimden geleni yapıyorum. Bugün yetiştirmek için mücadele veriyoruz ama yetişmezse diye saat 10 kesin diyorum sabah.SEÇİL ERZAN: Tamam...İNCİ Ç.: Tamam...MERT ZEYDANLI: Tamam.SEÇİL ERZAN: Tamam.MERT ZEYDANLI: Oldu görüşürüz iyi günler.SEÇİL ERZAN: Görüşürüz iyi günler...İnci Ç., telefon konuşmasının ardından Seçil Erzan’a görüştüğü kişinin kim olduğunu soruyor. Erzan, soruyu geçiştirmeye çalışırken İnci Ç. bir kez daha, “Ali beyin soyadı ne?” diye sorunca, Seçil Erzan, “Ali Böcügöz” cevabını veriyor. Bankadaki pozisyonunun sorulması üzerine Seçil Erzan, “Saklamada” şeklinde cevap veriyor.