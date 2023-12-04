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Ödül gecesine damga vuran konuşma! Biri sokak köpeğine diğeri Gazzeli çocuklara sahip çıktı

Dün akşam düzenlenen ödül organizasyonunda sahneye çıkan oyuncu Ecem Erkek, sokak köpeklerinin sorunlarına değinince tepkileri üzerine çekti. Aynı sahnede ödül alan Madrigal grubu solisti Sanlı Akgün ise Gazze’deki çocukları unutmadı.

Ekleme: 4.12.2023 - 10:38 Güncelleme: 4.12.2023 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Ödül gecesine damga vuran konuşma! Biri sokak köpeğine diğeri Gazzeli çocuklara sahip çıktı
Dün gece sanat ve medya camiasına ödül yağdı.

Sinemadan müziğe ve televizyona birçok alanda öne çıkan ünlü isimler ödüle layık görüldü.

Her yıl düzenlenen ödül gecesi, bu yıl da çok konuşulacak ayrıntılarla dolu.

Sokak hayvanlarına dikkat çekti

Ödül almak ya da vermek için sahneye çıkan isimler, hazırladıkları konuşmalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bu isimlerden biri de oyuncu Ecem Erkek. En iyi komedi dizisi kadın oyuncusu ödülünü alan Erkek, sokak hayvanlarına değindi.

"Mutlu olmayan bir sürü canımız var"

Sosyal medyada tepki çeken bir konuşmaya imza atan Ecem Erkek, şu ifadeleri kullandı:

Minicik bir şeyden bahsedeceğim. Beni izleyemeyen ve izlese de hiçbir şey anlamayacak olan ama eve dönmemi sabırsızlıkla bekleyen köpeğim var benim. Şu anda arkadaşıma emanet, gözüm arkada değil. Çok şanslı ve mutlu bir köpek. Fakat sokaklarda onun kadar şanslı mutlu olmayan bir sürü canımız var. Biz vicdanlı bir milletiz, merhamet duygusu yüksek bir milletiz. Onları hayattan koparmadan da onlarla sağlıklı bir ortak yaşamı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Belediyelerde yapılacak olan, yapılması beklenen kısırlaştırma faaliyetinin bu sorunu çözeceğinden eminim. Çok teşekkür ederim.

Kimi sosyal medya kullanıcısı, Gazze'de çocuklar ölürken dikkat çekilen konuya tepki gösterdi.

"Gazze'deki tüm çocukların yanındayım"

Öte yandan sahnede Gazzeli çocukları anan bir isim de yer aldı.

Törende en iyi müzik grubu seçilen Madrigal'in bateristi Sanlı Akgün, ödül konuşmasında Filistin'e destek mesajı verdi.

Akgün, "Büyük sahnelere çıkıyorum ama demin Cem Bey'in hatırlattığı gibi bu hayallerine ulaşmayı bırakın yeteneklerini bile fark edemeden ölen çocuklar var. Çok yakın bir yerde, lütfen buna da duyarlı olalım. Buradan Gazze'deki tüm çocukların yanında olduğumu söylemek istiyorum."

İki ünlü ismin yaptığı konuşma, gecenin en çok konuşulan ayrıntıları arasında yer aldı.
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