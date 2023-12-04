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MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş'i, Suriye'de etkisiz hale getirdi.

Ekleme: 4.12.2023 - 10:55 Güncelleme: 4.12.2023 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş etkisiz hale getirildi
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş'i, Suriye'de etkisiz hale getirdi.

Bager Öndeş, üniversitede matematik eğitimi alması sebebiyle teknik konularda uzmandı. Öndeş, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'nin teknik cihaz ve drone sorumlusu olarak faaliyet yürütmekteydi. Örgütün özellikle Batılı ülkelerden temin ettiği droneları geliştiriyordu. Geliştirdiği bu araçlarla güvenlik güçlerimize ve ÖSO/SMO'ya karşı eylemler düzenlediği için MİT'in hedef listesindeydi.

KRİTİK OPERASYON
Tel Rıfat alanındaki örgüt sorumluları arasında yer alan Bager Öndeş, MİT'in yürüttüğü hassas çalışma neticesinde tespit edilerek adım adım takip edildi. Sahadan alınan anlık istihbaratla operasyon için en doğru zaman belirlendi. MİT, Bager Öndeş'i başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

AKİF AMED KOD BAGER ÖNDEŞ KİMDİR?
Bager Öndeş, 2013'te terör örgütünün kırsal kadrolarına katıldı. Irak/Kandil'de silahlı eğitim aldı. Kandil'de yürüttüğü silahlı faaliyetlerin akabinde Suriye'ye geçti. Terörist Öndeş, Zeytin Dalı Harekâtı sürecinde güvenlik güçlerimize karşı çatışmalara katıldı. Afrin'in terörden arındırılması sonrasında Tel Rıfat'a kaçtı. Öndeş burada da güvenlik güçlerimize yönelik eylemlerine devam etti.

MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş etkisiz hale getirildi

TÜNELCİSİ DE CEHENNEMDE!
Geçtiğimiz günlerde de 'Harun Egid' kod adlı terörist Mehmet Akin'in Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine MİT, terörist Mehmet Akin'in etkisiz hale getirilmesi kararını aldı.

TSK ÜSLERİNE SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI
MİT'in sahadaki ajanları vasıtası ile PKK/KCK mensubu Akin'in Irak'ın Hakurk kırsalında saklandığı tespit edildi. Irak'ın kuzeyinde TSK üslerine saldırı yapma amacıyla ağır silah, saldırı ve sabotaj eğitimleri aldığı öğrenilen teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik saha ajanlarının da katılımıyla operasyon başlatıldı. Uygun zamanın ve koşulların oluşması akabinde Akin, TSK'ya ait üs bölgesine saldırı için harekete geçmesi üzerine MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş etkisiz hale getirildi

'Harun Egid' kod adlı terörist Mehmet Akin, 2013'te Irak'ın Avaşin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldı. 2016 yılına kadar söz konusu bölgede saldırı, sabotaj eğitimi aldı. Akabinde Irak'ın Hakurk kırsalına geçiş yaptı. 2019 yılı itibarıyla Kuzey Irak'ta örgütün tünel yapım çalışmalarında yer aldı. Bölgede Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerde bulundu.

Etkisiz hale getirilen terörist hakkında Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranma kaydı bulunduğu öğrenildi.
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