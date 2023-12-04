Kalın kıyafetleri giyme zamanı! Büyük sıcaklık düşüşü... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 4 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günlük ve haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye yeni bir soğuk hava dalgAsının etkisi altına giriyor. Bir süredir oldukça ılık seyreden hava sıcaklıkları batı bölgelerde haftanın ilk gününde büyük düşüşle mevsim normallerine dönüyor.Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.Hava sıcaklıklarının 8-10 derecelik düşüşle Marmara'da mevsim normallerine dönmesi, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgar genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.Meteoroloji tarafından bugün için 3 ilimiz için sarı kodlu uyarı yapıldı. Uyurayı göre Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ'da kuvvetli yağış bekleniyor.Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.BURSA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAFYON °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıADANA °C, 25°C Az bulutluANTALYA °C, 21°C Parçalı bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutluBURDUR °C, 15°C Parçalı bulutluMERSİN °C, 25°C Parçalı ve az bulutluANKARA °C, 14°C Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzeybatısı akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 16°C Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 15°C Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzeybatısı akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıKONYA °C, 16°C Parçalı ve az bulutluBOLU °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıRİZE °C, 21°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıSAMSUN °C, 21°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıTOKAT °C, 19°C Parçalı bulutluTRABZON °C, 21°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıERZURUM °C, 9°C Parçalı ve az bulutluHAKKÂRİ °C, 10°C Parçalı ve az bulutluMALATYA °C, 12°C Parçalı ve az bulutluVAN °C, 11°C Parçalı ve az bulutluDİYARBAKIR °C, 15°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 17°C Az bulutlu ve açıkMARDİN °C, 16°C Az bulutlu ve açıkSİİRT °C, 15°C Az bulutlu ve açık