Kalın kıyafetleri giyme zamanı! Büyük sıcaklık düşüşü... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 4 Aralık hava durumu
Türkiye yeni haftaya soğuk ve yağmurlu hava ile başlıyor. Sıcaklıklarda da büyük düşüş yaşanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük ve haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Megakent İstanbul, 9 derecelik düşüş kış normallerine dönüyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 4 Aralık hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günlük ve haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye yeni bir soğuk hava dalgAsının etkisi altına giriyor. Bir süredir oldukça ılık seyreden hava sıcaklıkları batı bölgelerde haftanın ilk gününde büyük düşüşle mevsim normallerine dönüyor.
Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
BUGÜN (4 ARALIK) HAVA NASIL OLACAK?
Hava sıcaklıklarının 8-10 derecelik düşüşle Marmara'da mevsim normallerine dönmesi, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
3 İL İÇİN 'SARI' ALARM
Meteoroloji tarafından bugün için 3 ilimiz için sarı kodlu uyarı yapıldı. Uyurayı göre Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ'da kuvvetli yağış bekleniyor.
Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
BURSA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYON °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA °C, 25°C Az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C Parçalı bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu
BURDUR °C, 15°C Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA °C, 14°C Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzeybatısı akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzeybatısı akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
BOLU °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
RİZE °C, 21°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 19°C Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 21°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ERZURUM °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
DİYARBAKIR °C, 15°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 17°C Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 16°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 15°C Az bulutlu ve açık