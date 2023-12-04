  • USD: 28,85 - 28,90
  • EURO: 31,35 - 31,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bir Rizeli'nin aklına geldi! Bulduğu yöntem pes dedirtti: Tehlikeli teleferik yolculuğu ‘yol’ ile son buldu

Rize’nin Muradiye beldesinde sarp arazide yolu olmayan evlerine kurdukları, varangel olarak bilinen teleferik sistemiyle giden bölge halkının, 100 metre yükseklikte tehlikeli yolcukları, mahalleye yapılan yol ile sona erdi. Belde halkı, yeni yoldan güvenle evlerine ulaşım sağlarken, yaklaşık 40 yıl kullandıkları teleferiği artık sadece yük taşımak için kullanıyor.

Ekleme: 4.12.2023 - 13:31 Güncelleme: 4.12.2023 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
Bir Rizeli'nin aklına geldi! Bulduğu yöntem pes dedirtti: Tehlikeli teleferik yolculuğu ‘yol’ ile son buldu
Muradiye beldesinde sarp arazide yolu olmayan evlerine kurdukları, varangel olarak bilinen teleferik sistemiyle giden bölge halkının, 100 metre yükseklikte tehlikeli yolcukları, mahalleye yapılan yol ile sona erdi.

Bir Rizeli'nin aklına geldi! Bulduğu yöntem pes dedirtti: Tehlikeli teleferik yolculuğu ‘yol’ ile son buldu

Beldede oturan Mehmet Küçükmustafa, sarp arazide yol bulunmayan evlerine ulaşım sağlamak için yaklaşık 40 yıl önce ev ile araç yolu arasına, varangel olarak bilinen teleferik sistemi kurdu.

Bir Rizeli'nin aklına geldi! Bulduğu yöntem pes dedirtti: Tehlikeli teleferik yolculuğu ‘yol’ ile son buldu

Ana yola 100 metre yükseklikte ve 150 metre uzunluğunda, yatay olarak kurulan teleferikle önce eşya ve yük taşıyan aile, ardından teleferik kabiniyle yolculuk yaparak evlerine ulaşmaya başladı.

Bir Rizeli'nin aklına geldi! Bulduğu yöntem pes dedirtti: Tehlikeli teleferik yolculuğu ‘yol’ ile son buldu

Ailenin yanı sıra aynı sistemi kuran diğer bölge halkının da tehlikeli yolcukları, mahalleye yapılan yol ile sona erdi.

Bir Rizeli'nin aklına geldi! Bulduğu yöntem pes dedirtti: Tehlikeli teleferik yolculuğu ‘yol’ ile son buldu

Belde halkı, 500 metrelik yeni yoldan güvenle evlerine ulaşımı sağlarken, teleferiği ise artık sadece yük taşımada kullanıyor.

Bir Rizeli'nin aklına geldi! Bulduğu yöntem pes dedirtti: Tehlikeli teleferik yolculuğu ‘yol’ ile son buldu

'Eşya için kurduk, insan taşımaya başladık'

Teleferiğin zamanla kullanım amaçlarının dışına çıktığını söyleyen Mehmet Küçükmustafa 'Teleferiği önce eşya taşımak için kurduk. Sonradan da insan taşımaya başladık. Eskiden mahalle sakinlerinden isteyenler sıklıkla kullanıyordu. Sonradan kimileri kullanmaktan vazgeçti. Artık bir zaman sonra biz de o amaçla kullanmayı bıraktık. Bazıları binmekten korkuyor, yüksekten gittiği için ama bir o kadar da binmek isteyen oluyor. Fakat biz de pek bindirmek istemiyoruz. Teleferikle şimdi sadece yük taşıyoruz' dedi.

Bir Rizeli'nin aklına geldi! Bulduğu yöntem pes dedirtti: Tehlikeli teleferik yolculuğu ‘yol’ ile son buldu

'Yolumuza kavuştuk teleferiğe ihtiyaç kalmadı'

Uzun yıllar teleferikle evlerine ulaşım sağlayan Kazım Küçükmustafa 'Bu teleferiği kuralı yaklaşık 40 yıl oldu. Bu zamana kadar sıkça kullandık. Patika yol var ama uzun ve zor oluyordu. Karşıdan da yol geçtiği için eşya ve kumanyamızı taşımak için teleferik kurmuştuk. Yolumuza kavuştuk, teleferiğe ihtiyaç kalmadı. Eskiden mecbur biniyorduk ama şimdi yol konusunda sıkıntımız kalmadı. Tehlikeli teleferik yolculuğumuz mazi oldu' diye konuştu.

Bir Rizeli'nin aklına geldi! Bulduğu yöntem pes dedirtti: Tehlikeli teleferik yolculuğu ‘yol’ ile son buldu


















İmamoğlu 'İETT arızalarında düşüş yaşattık' dedi! Rakamlar yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da: Gündem Gazze..
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! 130 vatandaş Gazze'den tahliye edildi
Bakan Ersoy'dan CHP Genel Başkanı Özel'e: 'Emek hırsızlığı yapmasın'
HEDEP yerel seçim kararını açıkladı: Kendi adaylarıyla girecekler
Cem Uçan'dan Ecem Erkek'in tepki toplayan konuşmasına göndermeli video: Kapak gibi sözlerle tepki gösterdi...
Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar göle dönüştü
TÜRK-İş'ten asgari ücret açıklaması!
İstanbul'da hissedilen deprem! İçişleri Bakanı Yerlikaya son durumu paylaştı:
Ticaret Bakanı Bolat'tan ticaret diplomasisi: Yedi ülkenin bakanları ile tek tek görüştü
Katil İsrail güçleri Kudüs Valilik binasına baskın düzenledi: Bölgede olaylar çıktı yaralılar var
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Düşüş cesaret verici
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Fenomenler şimdi yandınız! Maliye'den çifte kıskaç...
ABD'li senatörden katliamı aklama çırpınışı! Kan donduran sözler...
TÜİK Kasım 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı
5 aylık enflasyon farkı belli oldu! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Özgür Özel: HEDEP'in randevu talebini bekliyoruz
Gazze'de artık endişelenecek bir şey kalmadı! Katil İsrail Filistinlileri diri diri toprağa gömdü
Başkan Erdoğan Filistin diplomasisi! 'Gazze için kalıcı barış' gündemiyle Katar'a gidiyor
Şener Üşümezsoy aylar öncesinden uyarmıştı! En stresli yer Gemlik! 6.5 bekliyorum

Şener Üşümezsoy aylar öncesinden uyarmıştı! En stresli yer Gemlik! 6.5 bekliyorum

Marmara Denizi'ndeki 5.1'lik deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama: 'Bu deprem öncüdür ancak...'

Marmara Denizi'ndeki 5.1'lik deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama: 'Bu deprem öncüdür ancak...'

Göl çekildi! Tarih ortaya çıktı

Göl çekildi! Tarih ortaya çıktı

iOS Google deprem uyarı sistemi telefonlarda nasıl açılır? iPhone, Android, google deprem uyarı sistemi nereden indirilir?

iOS Google deprem uyarı sistemi telefonlarda nasıl açılır? iPhone, Android, google deprem uyarı sistemi nereden indirilir?

Gaziantep'te evin bahçesi çöktü ortaya Roma dönemine ait oda mezar çıktı

Gaziantep'te evin bahçesi çöktü ortaya Roma dönemine ait oda mezar çıktı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında rekor! Geçen yıla göre yüzde 60,8 arttı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında rekor! Geçen yıla göre yüzde 60,8 arttı