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Altında büyük coşku... Tarihi rekor kırıldı

Altın fiyatları tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Uzun süredir yatırımcısını bekleten altın 2148 dolar ile tarihi rekor kırdı. Fed'in faiz indirimi patikasına ilerlediği yolda ons altındaki yükselişin devam etmesi bekleniyor.

Ekleme: 4.12.2023 - 10:00 Güncelleme: 4.12.2023 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Altında büyük coşku... Tarihi rekor kırıldıAltın fiyatlarında olağanüstü hareketlilik görülmeye başladı. Ons altın 2148 dolar ile tarihi yüksek seviyesine çıktı. Böylece geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana en yüksek değer de görülmüş oldu.

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırım sürecini tamamladığını, bundan sonraki süreçte faiz indirimlerine başlayacağı beklentisi dolar tarafında güç kaybı beklentisi yaratırken ABD tahvil faizlerinde de gerilemeye işaret edeceğinden dolayı yatırımcılar paralarını farklı enstrümanlarda değerlendirmenin yolunu aramaya başladı.

Uzun zamandır faiz baskısı altında kalan altın fiyatları öngörüler eşliğinde yükseliş hareketini hızla gerçekleştirdi.

Gece saatlerinde işleme başlayan ons altın 2148 dolar seviyesine kadar tırmandıktan sonra şu sıralar 2087 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın ise güne 1924 liradan güne başladı. Gün içinde en düşük 1922 lirayı görürken en yüksek de 1997 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1940 liradan alıcı buluyor.

10 YILDA YÜZDE 2306 KAZANDIRDI

Altın dün itibarıyla yılbaşına göre yani 11 ayda yüzde 82, son 12 ayda yüzde 89, 2022 yılı yılbaşına göre yüzde 163, 2021 yılbaşına göre yüzde 341, 2020 yılbaşına göre yüzde 588, 2019 yılbaşına göre yüzde 820, 2018 yılbaşına göre yüzde 1163, 2017 yılbaşına göre yüzde 1424, 2016 yılbaşına göre yüzde 1917, 2015 yılbaşına göre yüzde 2169, 2014 yılbaşına göre yüzde 2306 oranında kazandırdı.
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