Aksaray’da kahreden kaza: Mine Nur Uysal 90 metre sürüklenerek can verdi!

Aksaray'da feci bir kaza yaşandı. Kaldığı yurda gitmek için yolda caddenin karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal'a otomobil çarptı. 90 metre sürüklenen Mine Nur Uysal ağır yaralandı. Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İşte yürekleri yakan olayın detayları

Acı olay dün akşam Aratol İstiklal Mahallesi 50. Cadde'de yaşandı. Arkadaşı ile birlikte kaldıkları yurda gitmek isteyen üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal (20), yurda yakın yolda caddenin karşısına geçmeye çalıştı.Acı olay dün akşam Aratol İstiklal Mahallesi 50. Cadde'de yaşandı. Arkadaşı ile birlikte kaldıkları yurda gitmek isteyen üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal (20), yurda yakın yolda caddenin karşısına geçmeye çalıştı.Aşırı hız ile birlikte çarpmanın etkisiyle yaklaşık 90 metre sürüklenen Mine Nur Uysal ağır yaralandı. Kazaya şahit olan arkadaşı durumu hemen 112'yi aradı.Olay yerine giden 112 Acil yardım ekipleri kız öğrencinin hayatını kaybettiğini belirledi.İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından kaza mahallinde geniş çaplı inceleme yapıldı.Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazada genç öğrencinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.Burdurlu olduğu öğrenilen öğrencinin cenazesinin otopsinin ardından memleketine gönderileceği öğrenildi.Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.