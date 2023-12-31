  • USD: 29,44 - 29,49
  • EURO: 32,57 - 32,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Türk Diplomat Köse'nin faili terörist hava harekatında öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristler arasında, diplomat Osman Köse'nin Erbil'de şehit edildiği saldırının faillerinden PKK/KCK'lı terörist Cemil Akar'ın da bulunduğu tespit edildi.

MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Türk Diplomat Köse'nin faili terörist hava harekatında öldürüldü
Ekleme: 31.12.2023 - 10:02 Güncelleme: 31.12.2023 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Türk Diplomat Köse'nin faili terörist hava harekatında öldürüldü
MİT, Türk diplomat Köse'nin 17 Temmuz 2019'da görev yaptığı Irak'ın Erbil şehrinde gittiği bir restoranda şehit edilmesinin ardından çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntüleri incelemesinde, yürüyerek restorana giren iki saldırganın, diplomat Köse'nin masasının yakınındaki bir masaya oturdukları, o esnada içerde bulunan üçüncü teröristle saldırıyı gerçekleştiren saldırganların, olay yerinen hızla kaçtıkları görüldü.

Saldırının ardından güvenlik kamerası görüntülerinin kare kare yapılan detaylı incelemesinde, saldırıyı gerçekleştirenler ve onlarla işbirliği yapanlar da tespit edildi.

Terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden birinin "Renas Derik" kod adlı Cemil Akar olduğu belirlendi.

Olay sonrası derinleştirilen istihbarat çalışmalarıyla PKK/KCK'lı terörist Akar'ın Erbil'den Süleymaniye bölgesine, oradan da Kandil'e geçtiği öğrenildi.

Hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği hava harekatında terör hedefleri başarıyla vuruldu, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Yürütülen istihbarat çalışmalarında, etkisiz hale getirilen teröristler arasında, diplomat Köse'nin şehit edildiği saldırının faili terörist Akar'ın da yer aldığı saptandı.

Terörist Akar'ın, 2014 sonunda yasa dışı yollarla Türkiye'den Suriye'ye geçerek, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldığı, daha sonra da Irak Mahmur'da örgüt faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.

MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Türk Diplomat Köse'nin faili terörist hava harekatında öldürüldü

-Saldırının azmettiricisi de etkisiz hale getirilmişti

MİT, diplomat Osman Köse'nin Erbil'de şehit edildiği saldırının azmettiricisi "Hasan" kod adlı Celal Kaya'yı da Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirmişti.

Terör örgütü PKK'nın sözde Irak istihbarat sorumlusu Kaya'nın uzun zamandır Irak'ın kuzeyinde harekat düzenleyen TSK unsurlarına yönelik istihbarat toplama ve terör saldırılarının planlanmasına yönelik çalıştığı tespit edilmişti. Irak'ın Süleymaniye kenti kırsalındaki operasyonda terörist Kaya'nın etkisiz hale getirilmesiyle, terör örgütünün istihbarat ağına ağır darbe indirilmişti.
Mehmet Şimşek: 2024 yılı, yıllık enflasyonda düşüşün başladığı bir yıl olacak
Mehmet Sevigen'den CHP'ye zehir zemberek sözler!
Katil İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na ölüm yağdırdı! Çok sayıda ölü var; onlarca kişi enkaz altında
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni gözcüsü: Türkiye'de de ilk kez envantere girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Türkiye Yüzyılı'na yakışan gurur abideleri! 100. yıl dev eserlerle inşa edildi
Bahçeli'den yeni yıl mesajı
Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı: Terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreçten haberi var mıydı? Rıdvan Dilmen açıkladı
MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Türk Diplomat Köse'nin faili terörist hava harekatında öldürüldü
2024'te Meclis'i yoğun bir gündem bekliyor! TCMB'ye gelecek düzenlemeler
Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İşte 2024 maaş zammı tablosu! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a ağır sözler: Haramzade bunlar!
İsrailli aktivist siyonist sansürü ifşa etti! Soykırım ordusunun Gazze’ye saldırılarını protesto ettiği için taciz edildi
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan'a yeni yıl tebriği: Dikkat çeken işbirliği vurgusu!
Süper Kupa provokasyonuna 2 gözaltı kararı
Mansur Yavaş’tan bir skandal daha: Oy vermeyen mahalleliye su ve asfalt yok!
Yılmaz Tunç açıkladı! Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma
Meteoroloji açıkladı: 31 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 31 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı?

31 Mart yerel seçim süreci yarın başlıyor! İşte adım adım seçim takvimi

31 Mart yerel seçim süreci yarın başlıyor! İşte adım adım seçim takvimi

Şehir büyüklüğünde göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' o tarihte patlayacak

Şehir büyüklüğünde göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' o tarihte patlayacak

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor