Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı...Terörün kökünü kazımakta kararlı olan güvenlik güçlerimiz, operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.Son olarak Mardin'in Nusaybin İlçesinde gerçekleştirilen 'Kahramanlar-39' operasyonunda 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.Yeşil ve gri listedeki iki ismin üstü çizildi: Operasyonun detayları paylaşıldıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Nusaybin ilçesi sözde Bagok kırsalında gerçekleştirilen operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Nusaybin‘in sözde Bagok Kırsalında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve J-SİHA'ların desteğiyle JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla 'Kahramanlar-39' operasyonu düzenlendi.Etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde yeşil kategoride yer alan Piling Mardin kod Delil Bal, gri kategoride yer alan Demhat Amad kod İslam Ölçay ve Suriye uyruklu Welat kod Raman Lokman Muhammed isimli teröristler olduğu belirlendi.Bakan Yerlikaya açıklamasına, 'Şükürler olsun ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek' notunu düştü.