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İşte 2024 maaş zammı tablosu! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ve memur maaş artışları önümüzde hafta netleşecek. Emekliye zam, en düşük emekli maaşı ve memur maaş zammı olmak üzere 2024'te 3 düzenleme yapılacak. Ocak ayı ile birlikte işçi, işsiz, emekli, memur, sosyal yardım alanlar gibi birçok kesimin geliri artmış olacak. Vatandaşlar yeni yılda yeni maaşlarını alacak. İşte milyonların merak ettiği maaş zammı rakamları...

İşte 2024 maaş zammı tablosu! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
Ekleme: 30.12.2023 - 16:43 Güncelleme: 31.12.2023 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
İşte 2024 maaş zammı tablosu! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
2024 asgari ücret belli oldu. Emekli ve memur Ocak zammı ile birlikte birçok gelir kalemi de değişecek. Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi ile SSK ve Bağ-Kur'lunun geliri artacak. Öte yandan memur maaş zammı ile 6 milyon memur ve memur emeklisi zamlı maaşlarını alacak. Memur maaş zammı katsayısı aynı zamanda sosyal destek ödemelerini de artırmış olacak.

İŞÇİ, MEMUR, EMEKLİ, İŞSİZ, DUL YETİM VE SOSYAL YARDIM ÜCRETLERİ…

Yeni yılla birlikte milyonlarca vatandaşın gelirleri de değişecek. Ocak ayı zamları çalışanlarla birlikte işsizlerin ve sosyal yardım alanların da gelirlerini artıracak. Asgari ücrete yapılan yüzde 49.11'lik zamdan sonra gözler 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranlarına çevrildi. Bu oranların belli olmasıyla birlikte yeni maaşlar da belirlenecek. İşte gelirleri artacak kesimler:

İŞÇİLER: Yılın son günlerinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirledi. Buna göre brüt asgari ücret 20.002 TL'ye net asgari ücret ise 17.002 TL'ye yükseldi. Artış oranı Yüzde 49.11 oldu. İşçiler yeni ücretlerini 31 Ocak ya da 1 Şubat'ta almış olacaklar.

İşte 2024 maaş zammı tablosu! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI: Asgari ücrete yapılan yüzde 49.11 oranındaki artış tüm özel sektör çalışanları için de maaş zammı anlamına gelecek. Asgari ücretle çalışanların maaşları yüzde 49.11 artarken bu rakamın üzerinde maaş alanların da ücretleri yukarı doğru çekilecek.

MAAŞLARIN ASGARİ ÜCRET KADAR Kİ KISMINDAN VERGİ ALINMAYACAK

Özel sektörde bilançoların yüzde 40-50 arasında yapıldığı belirtiliyor. Öte yandan asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması da devam edecek. Yüksek maaşlardaki asgari ücret kadar kısım da vergiden muaf tutulacak.

İşte 2024 maaş zammı tablosu! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ: Emekliler için Ocak ayı 2024 yılının ilk 6 ayı için artış zamanı oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık oran kadar enflasyon artışı alıyor. 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 olurken 6 aylık enflasyonun da yüzde 38-40 bandında çıkması bekleniyor.

SGK EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Bu noktada eğer refah payı verilirse bu oranın yükselmesi söz konusu olabilecek. Ayrıca 7.500 TL olan taban maaşın artırılması ve kök maaşlarla ilgili bir seyyanen düzeltme ve ile kademeli zam yapılması da gündemde. En düşük emekli maaşı için 10 bin ila 12 bin TL arasında bir rakam belirlenmesi bekleniyor.

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ: Memurlar ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda iki kez artış alıyor. Ocak ve Temmuz ayındaki artışlar toplu sözleşmede belirleniyor. Bunun üzerine de enflasyon farkı konuluyor.

İşte 2024 maaş zammı tablosu! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?



6 aylık enflasyonun yüzde 38-40 bandında çıkması durumunda memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15'lik toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 50'yi bulacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 33 bin lirayı bulacak.

SOSYAL YARDIMLAR: Ocak ayı ile birlikte sosyal yardımlar da artacak. Buna göre 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, SED (Sosyal Ekonomik Destek) ödemeleri de yükselecek. Burada artış oranı memur ve memur emeklilerine yapılan oranla paralel olacak. Memurlara yapılacak yüzde 50 civarındaki artış sosyal yardımları da artıracak.

DUL VE YETİM MAAŞLARI: Emeklilere yapılacak artışlar vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen maaşları da artıracak. Buna göre vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur'lu ise bu kesime yapılan oran geçerli olacak. Emekli Sandığı mensubu ise bu sefer burada yapılacak yüzde 50 oran geçerli olacak.

İşte 2024 maaş zammı tablosu! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

İŞSİZLER: Yeni yılda işsizlik maaşı da yükselecek. İşsizlik maaşının taban ve tavan ücretleri yeni asgari ücrete göre belirlenecek. En düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar olurken en yüksek rakam da brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar oluyor. Bu durumda en düşük işsizlik maaşı 7.940 TL'ye en yüksek işsizlik maaşı da 15.880 TL'ye çıkacak.

KIDEM TAZMİNATLARI: Yeni yılda alınacak kıdem tazminatlarının taban ve tavan miktarları da artacak. En düşük aylık kıdem tazminatı miktarı yeni asgari ücret olan 20.002 TL'den hesaplanacak.

İşte 2024 maaş zammı tablosu! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

2024 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

En yüksek aylık kıdem tazminatı ise memurlara yapılacak zam oranında artacak. Yüzde 50 artış ile 23.489 lira olan tavan kıdem tazminatı alık 35.233 TL'ye kadar yükselecek.

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