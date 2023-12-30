Yılmaz Tunç açıkladı! Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçı ertelendi.Karar, Türkiye'nin yanı sıra dünyada basınında da geniş yer buluyor.Gündemdeki yerini koruyan ertelenen maça ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.Bakan Tunç, provokatif paylaşımlarına yönelik harekete geçildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:'Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir.'Süper Kupa maçı, Suudi yetkililer ve iki kulüp arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden ertelendi.Maça saatler kala, Galatasaray'ın 'Ne Mutlu Türküm Diyene', Fenerbahçe'nin ise 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' pankartları ve Atatürk resimli tişörtlerle maça çıkma isteği krize neden oldu.Bunun üzerine taraflar bir araya gelerek saatler süren bir toplantı geçrekleştirdi.Maçın başlama saatini dakikalar geçerken karar açıklandı ve maç ileri bir tarihe ertelendi.Durumu fırsat bilenler ise sosyal medya üzerinden hedef gösteren paylaşımlarda bulundu.