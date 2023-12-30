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Süper Kupa provokasyonuna 2 gözaltı kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. ve A.Y. isimli 2 şahsın gözaltına alındığını bildirdi.

Süper Kupa provokasyonuna 2 gözaltı kararı
Ekleme: 30.12.2023 - 16:26 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
Süper Kupa provokasyonuna 2 gözaltı kararı
Bakan Tunç, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrasında sosyal medyadaki provokasyon içerikli paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

Süper Kupa provokasyonuna 2 gözaltı kararı

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir' ifadelerini kullandı.

Süper Kupa provokasyonuna 2 gözaltı kararı

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemeler devam etmektedir. Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir' ifadelerini kullandı.

Süper Kupa provokasyonuna 2 gözaltı kararı

BİR GÖZALTI DAHA

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından bir mesaj daha paylaştı. Bakan Yerlikaya mesajında 'Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu (X) üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs 'Halkı Kim Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan Samsun'da gözaltına alınmıştır. Halkımız arasında nifak tohumları eken, başka halklara hakaret eden, milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir' ifadelerini kullandı.



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