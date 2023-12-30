Siirt'te firari terör zanlısı yakalanarak tutuklandı
Siirt'te 3 yıldır firari bulunan terör zanlısı Jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.
Siirt Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince, Gökçebağ beldesinde 18 Aralık 2020'de O.U.'nun öldürülmesi olayının faili olan ve 3 yıldır firari durumunda bulunan aynı zamanda Silahlı Terör Örgütüne (PKK/KCK/ YPG/YDG-H) üye olma suçundan aranan M.S. , Siirt İl Merkezinde gizlendiği adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
M.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.