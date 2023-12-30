Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan'a yeni yıl tebriği: Dikkat çeken işbirliği vurgusu!
Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'a yeni yıl tebrik mesajı yolladı. İki ülke arasında çok yönlü işbirliğine vurgu yapan Putin mesajında, "Önümüzdeki yıl ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gönderdiği mesajlarla bazı ülkelerin liderlerinin yeni yılını kutladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl tebriklerini gönderen Putin, son zamanlarda Rusya ile Türkiye arasında çok yönlü işbirliğin geliştirilmesi için pek çok şey yapıldığını vurguladı.
Ortak çabalar yoluyla her iki ülkenin büyük enerji ve altyapı projelerini hayata geçirdiğini hatırlatan Putin, Rusya ve Türkiye'nin bölgesel çatışmaların çözümüne de katkıda bulunduğunu kaydetti.
Putin, 'Önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara, Avrasya kıtasında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi adına, dost halkların yararına çeşitli alanlarda verimli işbirliğini, ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edecek' ifadelerini kullandı.