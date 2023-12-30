Okullar için gece yarısı kararı! Bu yıl olmayacak! Yarıyıl tatiline 3 hafta kala duyuruldu

1. dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında uygulandı. Hafta sonunun da dahil edilmesiyle 9 günlük tatil yapıldı. Sırada yarıyıl tatili var. Sömestr diye de bilinen bu tatile az bir süre kala okulların önümüzdeki hafta 1 gün tatil edileceği bilgisi geldi. İşte detaylar...Geçtiğimiz yıl 1 Ocak'ın hafta sonuna denk gelmesiyle öğrencilerin tatili uzamamıştı. Bu yıl ise Pazartesine denk gelmesiyle öğrenciler hafta sonu dahil toplam 3 gün tatil yapmış olacak.Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 yılı takvimine göre, 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.1. DÖNEM İKİNCİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Öte yandan bu yıl ilk kez uygulanan ortak sınavın tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde açıklanacak. Ortak sınav sonuçlarının 6 Ocak tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.Öğrenciler sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.Geçerli mazereti bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi, ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı bildirilecek. Sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak.Ülke ve il genelinde yapılacak mazeret sınavlarının tarihi, il milli eğitim müdürlüklerince ilan edilecek. Mazeret sınavlarının soru ve cevap anahtarları, ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak, sınavın uygulanması ise eğitim kurumu sınıf veya alan zümrelerince yapılacak.Mazeret sınavlarına katılmayan öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacak ve öğrenci sınava katılmamış olarak değerlendirilecek.Öğrenci velisi, 3 iş günü içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne sınav sorularına yönelik itirazı için dilekçeyle başvurabilecek.Ortak yazılı sınav soru itirazları, ülke ve il geneli yapılan sınavlarda ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince, ilçe geneli yapılan sınavlarda ilçe milli eğitim müdürlüklerince, okul geneli yapılan sınavlarda ise okul müdürlüklerince cevaplanacak.Ülke, il ve ilçe genelinde yapılan ortak yazılı sınavların cevap kağıtları, okullarda muhafaza altına alınacak.Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı ara tatil ile ilgili açıklamasında, 'Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. 'Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz'' ifadelerine yer verdi.İkinci ara tatilin bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle bu durumun zorlaşacağını söyleyen Tekin, 'İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor. Kurban Bayramı tatiliyle örtüşüyor. Öyle bir durum söz konusu.' dedi.İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında olacak. 11 Eylül 2023 tarihinde başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.