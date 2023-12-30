MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın para kaynağını yürüten terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlere göz açtırmıyor...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tek bir terörist kalmayıncaya dek.." anlayışıyla süren operasyonlardan güzel haberler geliyor.Yurt içi ve sınır ötesinde yuvalanan teröristlere yönelik operasyonlarda, ekipler örgüt mensupları tek tek sarı torbaya sokuyor.Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sözde örgüt sorumlularını hedef alıyor.Son olarak MİT'in saha ajanları Suriye'nin Kamışlı bölgesinde harekete geçti.Ekiplerin hedefinde, örgüt terör örgütü PKK/YPG'nin para trafiğini yürüten sözde sorumlularından Remziye Altığ yer aldı.Terörist Altuğ, teknik ve fiziki takibin ardından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.MİT'in, son dönemdeki sözde sorumlulara yönelik operasyonlarının ardından, örgütün yönetici kadrosunda büyük sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı.