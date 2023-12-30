Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğusu ile batı kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in batı çevreleri ve Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, güneybatısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale ve Balıkesir'in batı çevrelerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 11°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 15°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 12°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 17°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 14°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 16°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlıMANİSA °C, 15°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 20°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 21°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 16°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 20°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 12°CAz bulutluÇANKIRI °C, 7°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 11°CAz bulutluKONYA °C, 12°CAz bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 15°CAz bulutluDÜZCE °C, 16°CAz bulutluKASTAMONU °C, 12°CAz bulutluZONGULDAK °C, 15°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.AMASYA °C, 12°CAz bulutluSAMSUN °C, 16°CAz bulutluTOKAT °C, 12°CAz bulutluTRABZON °C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ERZURUM °C, 5°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 7°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 9°CAz bulutluVAN °C, 7°CAz bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 9°CAz bulutluGAZİANTEP °C, 16°CAz bulutluMARDİN °C, 12°CAz bulutluSİİRT °C, 10°CAz bulutlu