Mansur Yavaş’tan bir skandal daha: Oy vermeyen mahalleliye su ve asfalt yok!

Cumhuriyet Halk Partisi, belediyecilikte de hizmette de sınıfta kaldı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görev süresinin bitmesine 4 ay kala yine bir skandala imza attı. 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi kapı kapı gezerek vaatlerini sıraladı. Sırf oy alabilmek için Kalecik'in Çaykaya Mahallesi için asfalt çalışmasına başladı. Ancak seçimlerinde kendisine ve partisine oy vermeyen Kalecik'in Çaykaya Mahallesi'ni adeta cezalandırdı. Kaybettiği seçimin ertesi günü asfalt serim işini yarıda bıraktı.Çaykaya Mahallesi Muhtarı Mehmet Gürer, 'Biz Türkiye'nin bir ucunu diğer ucuna bağlayan grup yolu üzerindeki ilk köyüz. Sayın Mansur Yavaş bu grup yolunun asfalt çalışmasını geçen yılın Kasım ayında başlattı daha sonra bir anda bu çalışmayı tamamlamadan ekipleri ve ekipmanları apar topar toplatıp çalışmayı yarım bıraktı. Yavaş'ın bu işi yarım bırakma tarihi genel seçimlerden hemen sonra oldu. Daha sonra biz bu işin tamamlanması için ABB'ye çok dilekçe verdik, çok başvuru yaptık ama o asfalt buraya gelmedi. Verilen oya göre mi iş yapıyorlar artık orasını da vatandaşımın taktirine bırakıyorum. Senelerdin köyde suyumuz yok. Tankerler su getiriyorlar. 7 gün 24 saat deponun vanasını aç, vanasını kapa bize çile çektiriyorlar. ASKİ'nin yapması gereken işi de ben yapıyorum. Fosseptik çukurumuz var. Bu çukur köyün ortasında. Vatandaşımızın sağlığını tehdit ediyor. Bu proje 2019 yılında yatırım kapsamına alındığı halde hala bekletiliyor' ifadelerini kullandı.Mahalle sakini Erhan Özen ise 'Ben Kalecik merkezde dolaşırken Mansur Yavaş'ın ekibi kendi aralarında 'ne kadar oy o kadar hizmet' diye söylendiklerini duydum. Genel seçimlerde de buradan istedikleri oyu alamadıkları için bizim yolumuzu yarım bırakıp gittiler. Araçlarımızı sanayiye götürmekten cebimizde metelik kalmadı. Su sorunumuz çözülmüyor. 24 saatte sadece 30 dakika suyumuz akıyor. Yavaş seçimden önce köylüye tohum sözü verdi, mazot sözü verdi ama bu sözlerini de tutmadı. 5 senede iki defa mazot verdi onu da yetişen aldı. Ankara merkeze 60 kilometre olan köyümüzün hali ne yazık ki içler acısı duruma geldi' açıklamasını yaptı.Köy sakini Satılmış Tamer de, 'Köyümüzde 15-20 dakika su akıyor. Akmayan suya ayda 300-350 TL fatura ödüyoruz. 5 senedir Mansur Yavaş'tan bir fayda göremedik. Bizim hiçbir sorunumuzu çözmedi. Oy için yolu asfaltlamaya başladılar. Oyu alamayınca işi yarım bırakıp arkalarına bile bakmadan kaçtılar. Bana iş yapacak adam lazım. Bana iş yapmayan adam benden neyin oyunu alacak. Bana verilen hiçbir söz tutulmadı. Önümüzdeki seçimlerde ben kendisine oy vermem' diyerek CHP'li belediye başkanı Yavaş'tan dert yandı.Köy sakini Kazım Demircioğlu, 'Bu yol buraya ve diğer illere açılan bir kapı. Mansur Yavaş bizi oy vermedik diye cezalandırmaya çalışıyor ama tüm Türkiye'yi cezalandırıyor. Derdimizi anlatmaya gittiğimiz zaman kendi adamlarından bize sıra gelmiyor. Bizi muhatap alacak bir Allah'ın kulu yok. Ben geçtiğimiz seçimlerde Mansur Yavaş'a oy verdim. Sırf Ankaralı diye kendisi bizim hemşerimiz diye oyumuzu aldı. Ama en çok hemşerilerini mağdur etti. Önümüzde bir yerel seçim daha var. Mansur Yavaş sanmasın ki ben artık kendisine oy veririm. Artık hemşericilik bitti. Artık bana kim hizmet ederse ona oy veririm' diye konuştu.