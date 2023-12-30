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İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a ağır sözler: Haramzade bunlar!

İYİ Parti ve CHP arasında gerilim tırmandı! Meral Akşener, partisinde yaşanan istifalar nedeniyle CHP'yi suçladı. "Partime operasyon yapılıyor. Bu bir savaş ilanıdır" ifadelerini kullandı. CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da korkaklıkla suçladı. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım da sosyal medyadan yayınladığı video ile Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Sözleri hayli ağırdı: Haramzade!

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a ağır sözler: Haramzade bunlar!
Ekleme: 30.12.2023 - 15:02 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a ağır sözler: Haramzade bunlar!
Eski dostlar, düşman oldu! İYİ Parti lideri Meral Akşener, genel seçimlerde yaşadığı hezimetin ardından koltuğunu korumak için ne yapacağını şaşırdı. Parti içinde kendine yönelik tepkileri bastırabilmek için yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağını açıkladı.

Ancak benzeri görülmemiş bir istifa zinciriyle sarsıldı. Partide CHP ile ittifaka sıcak bakan isimlerin birer birer görevi bırakmasıyla paniğe kapılan Meral Akşener, 'Partime operasyon yapılıyor, bu bir savaş ilanıdır! Ben varım' açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a ağır sözler: Haramzade bunlar!

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A 'KORKAKLAR' DEDİ!

Bir dönem kardeşlerim dediği, cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istediği CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da 'Korkaklar' diyerek sert mesajlar yolladı.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a ağır sözler: Haramzade bunlar!

ANKARA İL BAŞKANI'NDAN SERT SÖZLER: HARAMZADE!

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım da, CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Mansur Yavaş'ı 'Haramzade' olarak isimlendirip 'Şahsi menfaatlerini memleket menfaatinin üzerinde tutanlara saflarımızda asla yer vermeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Yıldırım yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: Kısa günün kârı için, Türk Milletinin istiklaline ipotek konulmasına müsaade etmeyeceğiz. Şahsi menfaatlerini memleket menfaatinin üzerinde tutanlara saflarımızda asla yer vermeyeceğiz.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a ağır sözler: Haramzade bunlar!

Türk siyasetinin sıkışmıştık halini hep birlikte aşacağız ve Türk Milletinin hak ettiği tertemiz iktidarı yerelde de genelde de elbirliği ile inşa edeceğiz. Benden başka hiç kimse Ankara'ya hizmet edemez deyip, kendini vazgeçilmez gibi kamuoyuna sunmaya çalışanları, belediyelerin imkanlarını kullanarak Karun gibi zenginleşen haramzadeleri, kendilerini bey addederek beyefendiliğe yakışmayan hareketler yapanları milletimize havale ediyoruz.


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