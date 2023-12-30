  • USD: 29,44 - 29,49
  • EURO: 32,57 - 32,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsrailli aktivist siyonist sansürü ifşa etti! Soykırım ordusunun Gazze’ye saldırılarını protesto ettiği için taciz edildi

İsrailli aktivist Gaida Dan, soykırımcının sansürünü ifşa etti. Terör devleti İsrail’in Gazze’deki soykırımın ve Batı Şeria’daki saldırılarını protesto ederken gözaltına alındığını söyleyen 23 yaşındaki aktivist, İsrail polisi tarafından taciz edildiğini söyledi. “Bugünlerde güvenliğiniz veya özgürlüğünüzün elinizden alınmasından korkmadan savaşa karşı olduğunuzu söylemek neredeyse imkansız. Gazze halkı katledilirken ve Batı Şeria halkı yerleşimciler ve ordusunun elinde acı çekerken bizi istedikleri gibi susturmalarına izin veremeyiz.” şeklinde konuşan Gaida Dan, herkesi Gazze’deki soykırımı protesto etmeye çağırdı.

İsrailli aktivist siyonist sansürü ifşa etti! Soykırım ordusunun Gazze’ye saldırılarını protesto ettiği için taciz edildi
Ekleme: 30.12.2023 - 15:27 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:37 / Editör: Ozge Selin
İsrailli aktivist siyonist sansürü ifşa etti! Soykırım ordusunun Gazze’ye saldırılarını protesto ettiği için taciz edildi
Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmasını da engellemek için her türlü yola başvuruyor. El Kassam Tugaylarının serbest bıraktığı İsrailli esirlerin, Gazze'deki Hamas tünellerinde gördüğü iyi muameleyi duyurmasını engellemek için esirleri resmen ablukaya alan terör devletinin yeni hedefi soykırımı protesto eden bir İsrailli aktivist oldu.

SOYKIRIMI PROTESTO EDEN İSRAİLLİ AKTİVİSTİ TACİZ ETTİLER

Hayfalı savaş ve işgal karşıtı aktivist Gaida Dan, Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıları protesto ettiği için terör devletinin polisleri tarafından taciz edildiğini söyledi.

İsrailli aktivist siyonist sansürü ifşa etti! Soykırım ordusunun Gazze’ye saldırılarını protesto ettiği için taciz edildi

İSRAİL POLİSİ 'HAİN' İLAN ETTİ

23 yaşındaki Gaida Dan, İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını ve arkadaşları ile birlikte taciz edildiğini belirtirken İsrail polisinin kendisini hain olarak nitelendirdiğini söyledi.

İSRAİLLİ AKTİVİSTTEN FİLİSTİN'E DESTEK ÇAĞRISI

Gazzelilerin öldürülmesi ile ilgili şarkı söylediklerini belirten Gaida Dan, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına rağmen arkadaşlarını Filistin yanlısı seslerin susturulmasına karşı harekete geçmeye ve Gazze'de devam eden İsrail katliamına karşı seslerini yükseltmeye çağırdığını söylüyor.

İsrailli aktivist siyonist sansürü ifşa etti! Soykırım ordusunun Gazze’ye saldırılarını protesto ettiği için taciz edildi

'BİZİ SUSTURMALARINA İZİN VEREMEYİZ'

Sosyal medya hesabında İsrail polisinden gördükleri tacizi anlatan Dan, İsrail'de ifade ve protesto özgürlüğünün her zaman kısıtlı olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

'Ancak bugünlerde güvenliğiniz veya özgürlüğünüzün elinizden alınmasından korkmadan savaşa karşı olduğunuzu söylemek neredeyse imkansız. Gazze halkı katledilirken ve Batı Şeria halkı yerleşimciler ve ordusunun elinde acı çekerken bizi istedikleri gibi susturmalarına izin veremeyiz. İzleyen herkesi bizim susturulmamıza karşı harekete geçmeye ama en önemlisi de Gazze'de devam eden katliama karşı seslerini yükseltmeye çağırıyorum.'
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İşte 2024 maaş zammı tablosu! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a ağır sözler: Haramzade bunlar!
İsrailli aktivist siyonist sansürü ifşa etti! Soykırım ordusunun Gazze’ye saldırılarını protesto ettiği için taciz edildi
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan'a yeni yıl tebriği: Dikkat çeken işbirliği vurgusu!
Süper Kupa provokasyonuna 2 gözaltı kararı
Mansur Yavaş’tan bir skandal daha: Oy vermeyen mahalleliye su ve asfalt yok!
Yılmaz Tunç açıkladı! Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma
Bir dizi düzenleme yolda! Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek
Sakarya’daki zincirleme kazada 10 kişi ölmüştü! Rapor çıktı: Dikkat çeken hız limiti detayı…
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın para kaynağını yürüten terörist öldürüldü
Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Parça parça edeceğim
AK Parti'de kritik süreç tamamlandı! Başkan Erdoğan 31 Mart hedefini açıkladı
ABD'den Gazze'deki katliama yeni destek: Kongre'nin onayı olmadan ikinci kez terör devleti İsrail'e silah satma kararı aldı
37 ilde terör örgütü DEAŞ'a şafak baskını: 189 şahıs yakalandı
Yeni KKM hesabı açılamayacak: Tarih belli oldu
Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener o isimle anlaştı
Netanyahu'nun hain planı ortaya çıktı! Gazzelileri sınır dışı edecek!
‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi
Mansur Yavaş EGO’yu da batırdı: Sayıştay raporu gerçeği otaya çıkardı: En pahalı ulaşım olmasına rağmen…
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Şehir büyüklüğünde göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' o tarihte patlayacak

Şehir büyüklüğünde göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' o tarihte patlayacak

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor