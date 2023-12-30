İsrailli aktivist siyonist sansürü ifşa etti! Soykırım ordusunun Gazze’ye saldırılarını protesto ettiği için taciz edildi

Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmasını da engellemek için her türlü yola başvuruyor. El Kassam Tugaylarının serbest bıraktığı İsrailli esirlerin, Gazze'deki Hamas tünellerinde gördüğü iyi muameleyi duyurmasını engellemek için esirleri resmen ablukaya alan terör devletinin yeni hedefi soykırımı protesto eden bir İsrailli aktivist oldu.Hayfalı savaş ve işgal karşıtı aktivist Gaida Dan, Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıları protesto ettiği için terör devletinin polisleri tarafından taciz edildiğini söyledi.23 yaşındaki Gaida Dan, İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını ve arkadaşları ile birlikte taciz edildiğini belirtirken İsrail polisinin kendisini hain olarak nitelendirdiğini söyledi.Gazzelilerin öldürülmesi ile ilgili şarkı söylediklerini belirten Gaida Dan, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına rağmen arkadaşlarını Filistin yanlısı seslerin susturulmasına karşı harekete geçmeye ve Gazze'de devam eden İsrail katliamına karşı seslerini yükseltmeye çağırdığını söylüyor.Sosyal medya hesabında İsrail polisinden gördükleri tacizi anlatan Dan, İsrail'de ifade ve protesto özgürlüğünün her zaman kısıtlı olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:'Ancak bugünlerde güvenliğiniz veya özgürlüğünüzün elinizden alınmasından korkmadan savaşa karşı olduğunuzu söylemek neredeyse imkansız. Gazze halkı katledilirken ve Batı Şeria halkı yerleşimciler ve ordusunun elinde acı çekerken bizi istedikleri gibi susturmalarına izin veremeyiz. İzleyen herkesi bizim susturulmamıza karşı harekete geçmeye ama en önemlisi de Gazze'de devam eden katliama karşı seslerini yükseltmeye çağırıyorum.'