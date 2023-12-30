İki kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyle yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Bağcılar İlçesi Yeni Mahalle Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenledi. A.A. (17) isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda iki kilo 25 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 20 uyuşturucu hap, aseton, 415 lira nakit para, üç cep telefonu ve bir hassas terazi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen A.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.