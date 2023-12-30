Heyelan nedeniyle kapanmıştı! Yüksekova-Van yolu açıldı

Dün, Hakkari Yüksekova-Van Karayolundaki Yeniköprü mevkiinde heyelan meydana geldi.Heyelan sonucu 3 kişi yaralanırken, yol ise ulaşıma kapatıldı.Heyelanın ardından bölgeye gelen ekipler, yolu açmak için hummalı bir çalışmaya başlarken yaralılar ise hastaneye sevk edildi.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken,e kiplerin yoğun çalışması sonucu yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri, sürücülerin daha dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.