Başkan Erdoğan imzayı attı! O seferler 1 Ocak'ta ücretsiz olacak

Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 1 Ocak Pazartesi günü ücretsiz hizmet verecek.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 1 Ocak Pazartesi günü, vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin açıklama yaptı.Uraloğlu, 'Ulaşımda 1 Ocak Hediyesi! Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla çıkan ve 'Resmî Gazete'de yayımlanan kararla; 1 Ocak 2024'te Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metrosu, İzmir'de ise İZBAN seferleri ücretsiz olacak.' dedi.