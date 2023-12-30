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Başkan Erdoğan imzayı attı! O seferler 1 Ocak'ta ücretsiz olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri 1 Ocak'ta ücretsiz olacak.

Ekleme: 30.12.2023 - 10:59 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan imzayı attı! O seferler 1 Ocak'ta ücretsiz olacakBaşkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 1 Ocak Pazartesi günü ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Erdoğan imzayı attı! O seferler 1 Ocak'ta ücretsiz olacak

Buna göre, 1 Ocak Pazartesi günü, vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

ULAŞTIRMA BAKANI URALAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin açıklama yaptı.

Uraloğlu, 'Ulaşımda 1 Ocak Hediyesi! Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla çıkan ve 'Resmî Gazete'de yayımlanan kararla; 1 Ocak 2024'te Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metrosu, İzmir'de ise İZBAN seferleri ücretsiz olacak.' dedi.

Başkan Erdoğan imzayı attı! O seferler 1 Ocak'ta ücretsiz olacak

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