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Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Parça parça edeceğim

İYİ Parti'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası neye uğradığını şaşıran Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü. İmamaoğlu'nun partisine yönelik yürüttüğü operasyonla ilgili çok sert konuşan Akşener, "Partimize uzanan eller var. O elleri parça parça edeceğim." ifadesini kullandı.

Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Parça parça edeceğim
Ekleme: 30.12.2023 - 10:33 Güncelleme: 30.12.2023 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Parça parça edeceğim
Genel seçim öncesi abla-kardeş açıklamaları yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında adeta savaş yaşanıyor.

AKŞENER 'SAVAŞ İLANI' KABUL ETMİŞTİ

Son olarak, İYİ Parti'den istifa eden İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi yürüttüğünü itiraf etmişti. Yaşananların ardından çok sert açıklama yapan Akşener, 'Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar' demişti.

İMAMOĞLU'NDAN MERAL AKŞENER'E SERT CEVAP: HADDİNİ AŞIYOR

Ekrem İmamoğlu ise kendisine savaş ilan eden Meral Akşener'e sert çıkmıştı. İmamoğlu 'Yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa bir kısım dostlar oyuna geliyor, bazen haddini aşan cümleler kurabiliyorlar' ifadelerini kullanmıştı.

Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Parça parça edeceğim

'BEN BOYUMU, POSTUMU, KİLOMU ÖLÇTÜRMEYE HAZIRIM'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'da 'Teşkilat Buluşması' toplantısında partililerle bir araya geldi. Yerel seçimlere ittifak yapmadan gireceklerini bir kez daha vurgulayan Akşener, 'Herkesi davet ediyorum. Görelim bakalım herkesin boyu postu kaçmış. Ben kişisel olarak boyumu, postumu, kilomu ölçtürmeye hazırım. Bunun sonuçlarının bedeli varsa onu ödemeye de şerefle hazırım. Buyursun bakalım diğerlerinin durumu ne olacak? Onun için Allah doğrunun yanındadır. Allah haklının yanındadır.' şeklinde konuştu.

Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Parça parça edeceğim

'O ELLERİ PARÇA PARÇA EDECEĞİM'

İYİ Parti içerisine uzanan eller olduğunu ifade eden Akşener şöyle dedi:

Partimize uzanan eller var. Partimizin içine uzanan eller var. Cenabıhak bana nasip edecek. O elleri parça parça edeceğim. Nasıl kıracağım Allah biliyor. Çünkü biz bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresine karıştığım iddia edildi. Allah şahidimdir tek bir kelime, bir harf bile etmedim. Beni ilgilendirmez, bizi ilgilendirmez. Ayıptır, günahtır. Allah var.

Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Parça parça edeceğim

'BELEDİYE MECLİS ÜYELERİMİZ İSTİFA ETTİRİLDİ'

Böylesine hadi bakalım aleni bir biçimde ilçe başkanlarımızın, belediye meclis üyelerimizin istifaya zorlandığı, istifa ettirildiği bir dönemi hiç yaşamadık. İnsanlar geçer gider, öncelikle dürüstlük kalır, ahlak kalır ve siyasi partiler kalır.'


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