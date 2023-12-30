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37 ilde terör örgütü DEAŞ'a şafak baskını: 189 şahıs yakalandı

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son operasyonların hedefi DEAŞ terör örgütü oldu. 37 İlde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-38” operasyonlarında 189 şahıs yakalandı.

37 ilde terör örgütü DEAŞ'a şafak baskını: 189 şahıs yakalandı
Ekleme: 30.12.2023 - 09:39 Güncelleme: 30.12.2023 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
37 ilde terör örgütü DEAŞ'a şafak baskını: 189 şahıs yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlika'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 37 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 189 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlika'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde; 37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-38”Operasyonları kapsamında;

Bakan Yerlika'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde; 37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-38”Operasyonları kapsamında;
Adıyaman'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 11 şahıs yakalandı.

Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 27 şahıs yakalandı.

Antalya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı.

Bingöl'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Batman'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

Bolu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şahıs yakalandı.

Çorum'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı.

Diyarbakır'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 9 şahıs yakalandı.

Düzce'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.

Erzurum'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

Eskişehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Gaziantep'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.

Hatay'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı.

Isparta'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 22 şahıs yakalandı.

İzmir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şahıs yakalandı.

Karabük'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı.

Kastamonu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

Kayseri'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.

Kırıkkale'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Kırşehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

Kocaeli'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şahıs yakalandı.

Konya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı.

Kütahya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.

Mardin'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.

Osmaniye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.

Sakarya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.

Samsun'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

Siirt'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.

Tokat'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Trabzon'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı.

Van'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.

Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs olmak üzere toplam 189 şahıs yakalandı.
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