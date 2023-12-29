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Siyonist İsrail'in kara propaganda taktikleri! Kirli sistem böyle çalışıyor

İsrail rejiminin, Batılı devletleri nasıl avucunun içine aldığını ortaya koyan El Cezire belgeseli yine gündemde. Siyonist lobisi, Filistin yanlılarını siyasette, medyada, üniversitelerde ve sosyal medya sitelerinde anında yok edecek kara bir ağ yönetiyor.

Siyonist İsrail'in kara propaganda taktikleri! Kirli sistem böyle çalışıyor
Ekleme: 29.12.2023 - 09:27 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
Siyonist İsrail'in kara propaganda taktikleri! Kirli sistem böyle çalışıyor
İşgalci İsrail yönetiminin, Batı'da kurduğu kara propaganda ağını ortaya koyan belgesel yeniden gündem oldu. Katar merkezli El Cezire kanalının ilk olarak 2017'de yayınladığı Lobi isimli belgesel serisi ABD'de yasaklanmıştı. Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, belgeseli yine yayınladı.

Siyonist İsrail'in kara propaganda taktikleri! Kirli sistem böyle çalışıyor

GÜNÜMÜZDE DE SİSTEM AYNI

Gizli kamerayla İsrail lobisinin içine sızan El Cezire muhabiri, belgeselde İsrail'in ABD'yi nasıl yönlendirdiğini ifşa ediyor. Lobi'nin iftira, karalama, yıldırma ve hatta tehdit ve şantaja kadar uzanan faaliyetleri kanıtlarıyla gözler önüne seriliyor.

İngiltere ve ABD'deki İsrail lobilerinin kurdukları gizli ağlarla ve sistemlerle nasıl çalıştıklarını ortaya koyan belgeselde anlatılan gerçekler, bugün de yaşananların sistemin geçmişten günümüze nasıl kurulduğunu da gözler önüne serdi.

Belgeseller; El Cezire muhabirlerinin Tel Aviv yanlısı gibi gözükerek İsrail adına çalışan grupların arasına gizlice sızması ve en az 6 ay süren bir gizli çalışmalarla elde ettikleri bilgilerden oluşuyor.

Siyonist İsrail'in kara propaganda taktikleri! Kirli sistem böyle çalışıyor

BUL – ORTAYA ÇIKAR – KARALA - ETKİSİZLEŞTİR

Belgeseldeki bilgilere göre ABD ve İngiltere'deki İsrail lobileri şu şekilde çalışıyor:

Belgeselde Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) öncülüğündeki İsrail lobisinin Amerikan üniversitelerinde (Filistin İçin İsrail'e Boykot Girişimi) BDS hareketine karşı başlattığı iftira ve karalama kampanyası ele alınıyor.

Lobi ajanlarına verilen eğitimlerde psikolojik savaşın temel kuralları öğretiliyor ve İsrail'i boykot etmeye yönelik her hareketin 'nefret suçu' ile ilişkilendirilmesi için nasıl kampanya yapılacağı anlatılıyor.

Siyonist İsrail'in kara propaganda taktikleri! Kirli sistem böyle çalışıyor

KAMPÜSLER ELLERİNDE

Belgesele göre ABD'de üniversiteler de tam anlamıyla İsrail lobisinin kontrolü altında ve İsrail Batı'da kendisini zorlayanları itibarsızlaştırmayı amaçlayan gizli bir kampanya yürütüyor.

Örneğin herhangi bir kampüste İsrail karşıtı bir pankart asılıyor. Bu pankart hemen siyonist lobiye bildiriliyor.
Lobidekiler de asanları bulup, güvenlik birimlerine haber veriyor.
Ardından da pankart hemen kaldırılıyor.

Siyonist İsrail'in kara propaganda taktikleri! Kirli sistem böyle çalışıyor

Asanlar ise farklı bahanelerle cezalandırılıyor.
İsrail tarafından yönetilen sosyal medya hesapları, web siteleri aracılığıyla dijital yollardan, suni bir şekilde protestolar organize ediliyor.

Siyonist İsrail'in kara propaganda taktikleri! Kirli sistem böyle çalışıyor

SOSYAL AĞLARDA 30 SANİYEDE YAKALIYORLAR

Sosyal ağlardaki İsrail karşıtı kampanyaları 30 saniye içinde algoritma ile saptıyorlar.
Kampanyayı başlatan kişi ya da kurumu anında buluyorlar.

Hiç vakit kaybetmeden, İsrail karşıtı kampanya yürüten kişiyi sosyal ağlar üzerinden ve kontrollerinde olan basın üzerinden karalamaya başlıyorlar.

Bu kişi ya da kişileri ayrıca para ile kontrol ettikleri siyasilere bildiriyorlar.
Siyasiler ve güvenlik birimleri aracılığıyla Filistin yanlısı olan kişi ya da kurumlara baskıları artırıyorlar.

Siyonist İsrail'in kara propaganda taktikleri! Kirli sistem böyle çalışıyor

İsrail lobisi bunları yapabilmek için kurumsal düzeyde sosyal medya istihbarat yazılımı, özel algoritma ve formüller kullanıyor.

İsrail'e yönelik eleştirilere karşı 'Savaş Odası' denilen bir medya ve iletişimin denetlendiği bir odada İsrail yanlısı bilgi üretmek üzere bir yankı odası inşa edilmesi amaçlanıyor.

İsrail karşıtı istenmeyen haberleri ise etkisizleştirmek için çalışılıyor.






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