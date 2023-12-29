Netanyahu'nun hain planı ortaya çıktı! Gazzelileri sınır dışı edecek!

İşgalci liderin Gazze'deki savaş sonrası planları ortaya çıkmaya başlıyor. İşgalci lider Gazze halkını savaşın bitmesi ile birlikte tamamen sınır dışı etmek için özel ekip kurduğu belirtildi.Yüzbinlerce Filistinliyi sınır dışı etme planları içerisinde olan işgalciler, batı ülkelerinin Filistinlileri kabul etmeye hazır olduklarını, batılı ülkeler ile anlaşma müzakareleri düşündükleri söylendi.İşgalciler ile Gazze halkının savaşı 7 Ekim 2023 tarihinden beri devam ediyor.İşgalci İsrail, Gazzeli vatandaşların tamamının Mısır'a gönderilmesi gerektiğini söyleyerek, iki çeşitli bir proje tasarısı duyurdu.İlk tasarıyı İstihbarat Bakanlığı hazırladı. İkinci tasarıyı ise, Netanyahu'ya yakınlığı bulunan Psagot Araştırma Enstitüsü hazırladı.İşgalci vekil konuyla alakalı yaptığı konuşmasında ''Gazzelilerin diğer ülkelere çıkışı kolaylaştırılmalıdır. Bu, ayrılmak isteyen Filistinliler için gönüllü bir göç ve aynı zamanda orada kalan ve Gazze yeniden inşa etme çabalarına yardımcı olan Gazzelilerin de işini kolaylaştıracak. Her savaşta böyle bir şey olur.'' diyerek yaptıkları soykırıma kılıf bulmaya çalıştı.Konuşmasına devam eden işgalci vekil Danon, ''Bakın Suriye'de neler oldu: Bir buçuk milyonu Ürdün'e, 3 milyonu Türkiye'ye ve birkaç milyonu da Avrupa'ya gitti. Arap ülkelerinin Filistinlilere yardım etme görevi olduğuna inanıyorum. Kışkırtıcı konuşmalar yapmak yerine nazik davransınlar, yardımcı olsunlar.'' açıklamasında bulundu.